Guarello lapida a Blandi, Valencia, Aránguiz y Rodríguez y sentencia: “De los peores clásicos que he visto, olvidable, todo insinuado”

Un completo análisis del Superclásico, donde Universidad de Chile y Colo Colo igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, hizo el periodista Juan Cristóbal Guarello, ahondando en el concepto de que todo fue como que pudo ser y terminó por no llegar a destino.

“Universidad de Chile tenía la presión y lo demostró en el primer tiempo. Inseguro, un equipo desdibujado, bien marcado Montillo por Fuentes y eso le quitó elaboración, Rodríguez que va y no vuelve y Colo Colo aprovechó media hora buena de Mouche. Ahí se generó el gol y alguna más, no muchas. Aguantaba bien en el fondo Colo Colo, un par de tiritos de Guerra que no fueron ni llegadas de gol. Por el contrario, Colo Colo aparte del gol y otro sofocón, un tirito de Valencia. Pero lo aguantaba, Colo Colo lo hacía lento, jugó lento de manera premeditada, le trató de sacar ritmo a Universidad de Chile”, dijo de entrada.

“El fútbol tiene detalles y en la primera jugada del segundo tiempo le cabecean tres veces en el área y Cortés luego queda a contrapié sin reacción. La U ahí fue mejor, pero hay diferencia entre dominar, tener el control del partido, no dejar al rival que salga a generar ocasiones de gol. Y no hubo atajada alguna hasta el mano a mano de Larrivey. Beausejour tuvo libertad para avanzar, se gastó Fuentes en la marca de Montillo sin dejarlo del todo, pero la U controlaba”, complementó.

Eso sí, rescató el ingreso del 14 albo. “Por lo menos Matías Fernández generó un par de ocasiones, que ya es mucho, ambas para Blandi y ambas muy mal definidas por Blandi. Sobre todo la primera, que era un gol. Faltó que le amarraran la pelota con un cordel y que la cabeceara. ‘Hágalo’ y la tiró sobre el travesaño. Eso sí, después Matías Fernández trató de meter una jugada del 2006, la pierde y Larrivey la piensa demasiado para que le gane Cortés”.

“De ahí el partido se desdibujó cada vez más. Cuando hay espacios, hay que aprovecharlos con velocidad y ninguno la tuvo. Salvo el achique de Cortés, ninguno tuvo una voladita, algún remate que exigiera a los arqueros. Sólo tiritos”, meditó.

Pero en el Cacique el tema lo ve más profundo. “En Colo Colo la pregunta es dónde está la salida para este equipo, el plan B, qué más puede hacer. Depende del desborde de Bolados, Mouche y que Paredes esté fino. Pero no tiene más. Es un equipo previsible. Opazo llega poquísimo, Suazo no llega, hoy jugó con dos volantes para el trajín como son Fuentes y Carmona. Valencia evidentemente está con la cabeza en otra cosa, no es un jugador desequilibrante, parece que va, pero nada; parece que va a rematar y no remata. Fueron mejore las tres o cuatro pelotitas de Matías Fernández que parece que no está ni para 45 minutos que esa insinuación permanente de Valencia que no es nada. Es como que lo estuvieran electrocutando”, aseveró.

Del otro lado, espera más de sus figuras. “De la U, ¿esto es Aránguiz? ¿Tanto se habla de Aránguiz por esto? Muy opaco. Lo mismo Cornejo, una labor tan oscura en el trajín, dándose vueltas. ¿Dónde está el plus, ese algo más? Con la propiedad, la soltura de Beausejour, que ya no tiene la misma velocidad, va, vuelve, marca, gana una, pierde otra, saca un centro, pero nunca lo superan completamente y hay 10 años de diferencia. Y Rodríguez en otra circunstancia sería volante o no jugaría, porque como lateral ya no marca, pero da lo mismo, porque no es muy dañino y Carrasco mejoró la marca, es más duro. Capaz que a esta velocidad juegue 10 años más Rodríguez”, sentenció.

Universidad de Chile y Colo Colo empataron 1-1 en el Estadio Nacional. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, redondeó diciendo que “es todo insinuado, fue un partido insinuado. De los peores clásicos que he visto, aunque el de Sierra con Beccacece es insuperable por el terror que tenían ambos para perder, la diferencia es que había público y los pifiaron. Hoy para suerte de los dos entrenadores no había gente. Nadie puede haber quedado conforme con lo que ocurrió. Un partido olvidable por todo lo ancho”.