El estadio de Unión Española sigue con problemas y este sábado se vio incluso peor que días atrás. Ante esto, desde la entidad hicieron un llamado a no seguir avalando "este tipo de recintos".

El arranque de la temporada 2023 del fútbol chileno ha estado marcada no solo por las sorpresas en los resultados, sino que también por el estado de las canchas. Uno de los máximos emblemas ha sido el estadio Santa Laura, que se ha transformado en la más afectada de todas y que ha generado un reclamo de parte del Sifup.

Tras los problemas a finales del año pasado por las condiciones en las que quedó luego de un partido de rugby, en el recinto de Independencia decidieron repararla. Sin embargo, las cosas demoraron más de la cuenta y obligaron a jugar con un terreno que no estaba listo aún.

Esto, sumado a que además de Unión Española ha hecho de local Universidad de Chile y Universidad Católica lo tenía en los planes, derivó en un desgaste que este sábado mostró su peor cara. En el choque de los Hispanos con Everton, el campo de juego mostró grandes zonas sin pasto y hoyos que preocupan.

Si bien desde la ANFP ni del propio club rojo han emitido algún comunicado al respecto, todo apunta a que no se podrá seguir utilizando y deberá pasar por un nuevo tratamiento. Frente a esto, desde el Sifup decidieron sacar la voz.

La entidad reaccionó en su cuenta de Twitter a la imagen mostrada del estadio Santa Laura en televisión. Ahí, pidieron dejar de usarlo para no arriesgar a los equipos.

"Por los jugadores, por la gente, por el espectáculo, por todo… Lo de Santa Laura es impresentable; se arriesgan lesiones graves", señalaron desde el Sifup.

Pero eso no fue lo único, ya que el Sindicato de Futbolistas Profesional también llamó a no seguir pasando por alto estas situaciones. "No podemos seguir avalando este tipos de recintos. Los profesionales del fútbol merecen respeto".

La cancha del estadio Santa Laura no está en buenas condiciones y queda a la vista de todos que necesita con urgencia un tratamiento. La falta de recintos ha golpeado fuerte al fútbol chileno en 2023, por lo que las autoridades deberán tomar cartas en el asunto antes de que sea tarde y se lamenten lesiones graves.

Revisa el mensaje del Sifup por el estadio de la cancha del Santa Laura