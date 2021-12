En un análisis rápido, la gira de amistosos de la selección chilena en Estados Unidos tendrá cuentas alegres para Martín Lasarte. Y es que tras el 2-2 con México y el 1-0 sobre El Salvador fueron varios los talentos nacionales que se dieron a mostrar y resaltaron, asomando como opciones incluso para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Por eso es que los análisis más profundos llegan directamente desde la voz de cinco históricos de La Roja, ya que Braulio Leal, Eduardo Fournier, Jaime Vera, Luis Fuentes y Jorge Garcés dialogaron con RedGol para entregar sus balances respectivos de lo que exhibieron los futbolistas nacionales en Norteamérica.

En general todos aprueban el juego que lucieron los jóvenes talentos, sin embargo igual presentan sus reparos al respecto de ciertos temas, siendo el principal de estos la rapidez con la que se espera que los futbolistas lleguen al primer equipo como el tan ansiado recambio, tema que miran con cautela.

Sobre los amistosos, Leal destaca que “siempre es positivo ver jugadores en la selección, sobre todo ahora que estamos en una época de recambio. Se necesita sumar alternativas y me parece que hay nombres que aprovecharon la oportunidad", indicó de entrada.

Sobre sus favoritos, indicó que fueron "Jeyson Rojas, que hizo muy buenos partidos, Montecinos jugó muy bien y seguramente es un jugador que va a seguir teniendo posibilidades y un par de jugadores más que creo que sumaron bonos para poder tener una oportunidad en clasificatorias”.

Por otra parte, el Pillo Vera destaca que “fueron dos partidos e hicieron una buena presentación, hay que seguir jugando partidos para que vayan encontrándose entre ellos y tengan más experiencia internacional. Hay jugadores que vienen con buen nivel y los vi dinámicos, jugando bien y con confianza. Yo creo que de a poco la renovación de jugadores va a ser importante”.

“Me gustó mucho Pérez, Kuscevic, Rojas, Núñez, Valencia, que me parece un jugador importante y me llamó la atención, y Montecinos también es otro que puede ser importante para la selección mayor”, apuntó el ex jugador que obtuvo el tercer lugar con Chile en la Copa América de 1991.

“Lo más rescatable es que pudieron jugar internacionalmente una serie de chicos que tienen condiciones y que hay que esperarlos. Es muy prematuro pensar que ya son el recambio, pero pienso que los rivales no eran muy exigentes, y los nuestros tampoco", apuntó Peineta Garcés.

Sobre los chilenos, el DT que buscará regresar a Wanderers a Primera explicó que "los nuestros estaban dando sus primeras armas en la selección y representándonos internacionalmente, así que se rescatan situaciones positivas".

El dilema de la Z en el arco: ¿Zanahoria o Zacarías?

Ante la Tricolor fue Sebastián Pérez, arquero de Universidad Católica, quien se paró bajo los tres palos y mostró las condiciones que lo llevaron a ser elegido para estar en el arco del tetracampeón, mientras que contra la Selecta fue Zacarías López quien reafirmó su gran año con La Serena y también dejó buenas sensaciones. Por eso, son varios los que se preguntan si debe ser el Zanahoria o Zacarías quien reciba un pronto llamado.

Situación con la que no concuerda Eduardo Fournier, quien fue el arquero de Chile en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. “Para decir que tenemos grandes arqueros así con seguridad la verdad de las cosas me parece que no, sí para solucionar problemas por mientras", comenzó advirtiendo.

"Son muy buenos arqueros, pero para salir del paso. Con Zacarías, con Cortés si puede ser, pero no hablemos de grandes arqueros como Bravo, porque es muy difícil. Pero yo creo que para solucionar estos problemas, si es que hay lesionados por ejemplo, me sirven", complementó.

Para continuar, advierte que "el Zanahoria es buen arquero, hizo una gran campaña, pero creo que tiene que mejorar muchas cosas todavía. Como digo son buenos arqueros, pero hay que mejorar mucho. El saque, salir jugando, que no den mucho rebote, todas esas cosas hay que manejar adentro y un poco más su desplante en el arco, más personalidad”.

"El fútbol cuando te juegas cosas grandes como Eliminatorias a mundiales hay grandes partidos, no es lo mismo. Entonces, tienen que mejorar su personalidad en el arco, mostrar y transmitir más seguridad, eso les falta a los dos todavía”, concluyó el Loco.

Por su parte, Garcés reconoce que "los dos arqueros vienen haciendo un muy buen campeonato, y yo creo que fue el año de los arqueros, hubo cinco o seis arqueros bien destacados durante el campeonato. Así que en ese aspecto ojalá que el recambio de Claudio pueda llegar a darnos la tranquilidad y las satisfacciones que nos dio él”.

“Los dos tienen confianza, lo que pasa es que Pérez yo diría que ha sido más regular, este año ha madurado mucho con el caminar de Católica, él ser el arquero del equipo campeón siempre te da más seguridad y más tranquilidad. Si bien Católica es un equipo al que no le llegaron demasiado, las veces que le llegaban él estaba y cumplía", continuó.

"El caso de Zacarías es distinto, a Serena le llegaban con más continuidad y cuando eso pasa tienes más posibilidades de atajar y de estar prendido y activo en el arco. Pero bien, dos chicos que continúan en esa línea trabajando, no se creen el cuento y con mucha humildad, entonces creo que pueden ser importantes en lo que viene más adelante”, cerró.

El recién retirado Leal, por su parte, indicó que “me gustó mucho más el Zanahoria. Es un arquero más maduro y me gustó mucho más su rendimiento. Tiene mejor juego con los pies y es bien completo, tuve la posibilidad de ser compañero de él y sé la seriedad con la que trabaja, y todo lo que le está pasando es fruto de su esfuerzo, así que me quedo con él”.

Marcelo Allende

Otro de los puntos que destacaron fue la decisión de Machete de alinear a Marcelo Allende como titular ante El Salvador, siendo que ante México ni si quiera ingresó desde el banco de suplentes. Por eso, los históricos de La Roja se refirieron al juego que mostró el joven volante chileno que milita en el Montevideo City Torque.

Por eso, el Pillo Vera, que en su carrera como jugador se desempeñó en la misma posición que Allende, reconoció que “yo creo que a él le falta todavía, está un nivel un poco más abajo que el resto. A mi me hubiese gustado ver a (Joan) Cruz, que yo creo que va a ser mucho más que Allende”.

Fuentes también habló al respecto, y sobre su juego repasó que fue “de menos a más. Lo complejo de algunos jugadores es que deberían rendir lo que rinden en sus equipos y serían verdaderos aportes”.

Sin embargo, advirtió que el juegador si puede dar más. “Yo creo que sí, pero va a depender la personalidad que él tenga para afrontar los desafíos que quiera como jugador. En ese contexto uno tiene que ir buscando y exigiendo a los jugadores para que rindan de la forma que mejor le acomode a la selección”.

Leal, que acaba de colgar los botines tras su último paso por Magallanes, reconoció que vio a Allende "muy bien. Me pone contento por él porque en un momento tuvo una nominación y hubo muchas dudas en el medio. Me parece que el partido con El Salvador aclara muchas dudas, es un chico que fue el mejor en su puesto en Uruguay, que por algo ha hecho todas las selecciones menores y mostró que es un jugador diferente".

Sobre sus cualidades, destacó que "tiene pase gol, habilidad y es un poco ese jugador que falta en los equipos, el que da el último pase, que se muestra, que la quiere siempre. Tiene el último pase, y yo creo que ese es el más difícil en el fútbol, sobre todo hoy con las estructuras tan bien armadas que hay defensivamente en los equipos, donde te dejan poco espacio, necesitas el último pase, el pase fino, y Marcelo lo tiene, entonces seguramente que será una alternativa porque quedó claro que las posibilidades que tuvo de dejar con posibilidad de gol a sus compañeros lo hizo y es un jugador diferente”.