Poco menos de un mes queda para que la Segunda División Profesional del fútbol chileno vuelva a la acción, ya que el 3 de abril se dará el pitazo inicial al Campeonato Pullman Bus 2022 y entre los participantes volverá a aparecer el nombre del Club Deportivo Trasandino de Los Andes.

El Cóndor volverá a extender sus alas en el profesionalismo y volará por la tercera categoría del balompié criollo con Francisco Arrué como director técnico y Harold Mayne-Nicholls como propietario, por lo que desde mediados de febrero iniciaron su pretemporada para alcanzar el desempeño esperado.

Tras cuatro años y medio de ausencia en la división cuadro verde vuelve con hambre de hacer historia y buscar un ascenso, y para eso viajó hasta el estadio municipal de San Bernardo para enfrentar a un rival de Primera B en su segundo partido preparatorio para la nueva campaña.

Y el rival fue el viejo y querido Magallanes, que justamente participa en el Ascenso Betsson donde pretenden participar, y después de un intenso compromiso el resultado final fue un empate 2-2 con goles de Isaac Maturana y Nicolás Forttes para el elenco dirigido por el exjugador de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Un resultado totalmente positivo para Trasandino considerando que la Academia es, hasta ahora y con Cobreloa con un partido menos, el puntero exclusivo de la Primera B, categoría a la que seguramente el ex presidente de la ANFP quiere llevar a su equipo, ya sea a corto o largo plazo.

Tras el pitazo final en el estadio municipal de San Bernardo Francisco Arrué habló con la prensa del club verde y señaló que "en líneas generales, si bien es cierto tuvimos muchas ocasiones también hubo varios palos también de parte nuestra e incluso se nos fue un penal".

"El equipo generó y eso es lo que nos deja tranquilos, nosotros entrenamos al equipo con el cuerpo técnico para generar opciones de gol. El ideal es convertirlas todas pero también entendemos que esto es fútbol, que el rival también juega, Magallanes va puntero en el torneo de la Primera B y ha ganado sus dos partidos. Tiene un excelente plantel, un muy buen entrenador, y nosotros siento que hoy competimos ante un gran equipo”, añadió.

Uno de los goleadores de la jornada, el volante Nicolás Forttes, reconoció estar “contento primero por el funcionamiento, creo que hicimos un buen partido, nos faltan cosas por trabajar pero estos partidos nos ayudan mucho para ver como estamos de cara al inicio del torneo.

"Nos falta poquito para empezar nuestra competencia y nosotros no queremos ser uno más, sino que queremos competir y no participar, y ojalá poder estar lo más arriba posible si no primeros”, concluyó.

Además de su buena preparación, cabe destacar igualmente que antes de iniciar la temporada 2022 en la Segunda División se estrenarán en la Copa Chile que arranca el 20 de marzo.