Trasandino se prepara para volver al profesionalismo luego de cuatroaños en el fútbol amateur de la ANFA. El cuadro de Los Andes se coronó campeón de la Tercera A y este 2022 disputará la Segunda División, con Harold Mayne-Nicholls a la cabeza.

El ex directivo de Blanco y Negro en Colo Colo y otrora presidente de la ANFP invirtió en el club y ahora sueña en grande con un proyecto que quiere devolverle a Trasandino su historia.

“Salí de Colo Colo en abril y me puse a buscar nuevas cosas que hacer. Como vi que la cosa estaba bien compleja, empecé a analizar distintos clubes. Estaba en ese análisis cuando me invitaron a la final de la Champions en Portugal. Y ahí observé varios clubes portugueses para ver si podía invertir allá, pero pensé que correspondía, en primera etapa, invertir en Chile. Entonces opté por comprar el 70 por ciento de Trasandino. Conseguí un inversionista. Un gran amigo me dijo que me apoyaba, aunque quiere mantenerse en el anonimato”, contó Nayne-Nicholls en LUN.

Harold agregó que “yo represento al principal inversionista. El presidente se llama Alex Cortés, el mismo que había antes. Se podría decir que soy el principal inversionista”.

Respecto a su nuevo desafío, el ex timonel de Quilín sostuvo que Trasandino, “primero es un club con mucha tradición, 115 años de historia, porque fue fundado en 1906. En segundo lugar, para la gente de Los Andes el club representa un pasado muy importante. La ciudad comunicaba a Chile con el mundo a través del ferrocarril trasandino, que dio origen al club. En tercer lugar, siento que en la provincia hay un amor escondido por Trasandino, porque como al equipo le ha ido relativamente mal en los últimos años, la gente ha optado por tener un segundo equipo. Hay una gran posibilidad de remover esas emociones y ser capaz de desarrollar un gran proyecto. Y finalmente, es un club querido en el fútbol chileno. Nadie habla mal de Trasandino. Un club querido en una ciudad amable, que queda relativamente cerca de Santiago”.

“Ya estamos formando el fútbol joven y queremos tener fútbol femenino el próximo año. Hay un pre proyecto autorizado para la construcción de un estadio nuevo. Ojalá eso se materialice. Hora tenemos el estadio Regional de Los Andes, con capacidad para tres mil personas. Hay un gran desafío en un club con una riquísima historia”, complementó.

Y las aspiraciones son grandes: el directivo pretende ascender con Trasandino hasta llegar al fútbol de honor: “cuando uno se mete en estas cosas pretende llegar lo más alto posible. No me pongo barreras. En menos de seis meses logramos salir de Tercera. Vamos a armar un plantel lo mejor posible para tratar de llegar a Primera B. Y pucha, sería maravilloso llegar a Primera con Trasandino”, sentenció Harold Mayne-Nicholls.