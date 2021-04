Pedro Morales quiere convencer a Marcelo Díaz para invertir en Deportes Concepción: “Nos juntamos y vimos la posibilidad”

Hace unos días sorprendió la información que Pedro Morales podría convertirse en nuevo inversionista de Deportes Concepción, club que mantuvo la categoría en Segunda División por un tema administrativo.

En ese sentido, el ex seleccionado chileno conversó con el Diario Concepción sobre esta posibilidad y confirmó la información: “Tengo la intención hace mucho años por invertir, pero primero quiero jugar y ser un aporto en lo deportivo. Vi varias notas que me he retirado y eso no es así. Quiero quedarme acá en la zona (región del Biobío) y que sea en El Conce”.

Sin embargo, eso no fue lo más destacados de sus dichos, porque aseguró que tuvo reuniones con Marcelo Díaz, actual volante de Racing, para que sea uno de los inversionista en este nuevo proyecto que busca llevar al León de Collao a la Primera División.

“Está la posibilidad y hemos conversado con Víctor Tornería (presidente del club). Mi familia es hincha del club y tuvimos reuniones con Marcelo Díaz para que sea uno de los inversionistas. Él está fuera y es difícil que esté presente acá pronto, pero nos juntamos y vimos la posibilidad. Carepato planteó un montón de ideas, tiene conocimiento de Europa, lo que vivió en México y ahora estando en Argentina”, afirmó.

El León de Collao quiere dejar atrás la mala campaña del 2020. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “Deportes Concepción es tremenda vitrina, tiene gran potencial e hinchada. Tiene campos deportivos que se pueden trabajar. Yo tengo un complejo y sé como se maneja. Además, tengo hartos contactos en el fútbol y, a modo de anécdota, varios jugadores me han escrito pensando que voy a ser el dueño del club”.

Recordemos que El Conce busca dejar atrás la mala campaña de la temporada pasada y en conversación de Tornería con RedGol aseguró que “ahora a corregir los errores deportivos que nos hicieron descender y que ahora por la parte administrativa nos hace quedarnos en Segunda”.