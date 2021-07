En Wanderers le disparan de vuelta al Pistola Flores: "Me preocuparía si habla Jorge Ormeño, alguien de verdad"

Santiago Wanderers ha tenido un Campeonato Nacional 2021 para el olvido, porque no ha podido ganar ningún partido en el torneo, por lo que está en el último lugar de la tabla, y este jueves tiene un duro partido ante Colo Colo.

El cuadro Caturro ha recibido muchas críticas, y uno de los más duros fue el ex defensor Cristián Flores, más conocido como Pistola, quien se fue en picada contra el capitán Mauricio Viana, a quien tildó de "cáncer".

Las palabras de Flores fueron criticadas por el zaguero wanderino Francisco Alarcón, quien conversó con La Redgoleta de RedGol y le devolvió las balas al crítico.

"Con todo el respeto que merece, hay que ver de quién viene, de una persona como él, que ha pasado por Mantagua, que se da vueltas por ahí y no lo han recibido con los brazos abiertos por lo que él hace, la verdad es que sus palabras nos resbalan, y más aún en estos momentos, porque cuando uno está en el piso le pegan, pero cuando estás de pie nadie decía nada", dijo Alarcón.

"Cuando estaba la cosa bonita no decía que Mauro era el cáncer o que yo no corría o que Marco alguna cosa, así que la verdad yo me enteré por un comentario, ni he leído lo que él dice, no merece tribuna. Me preocuparía lo que dice Jorge Ormeño, gente de verdad y que pasa por el club y que lo quiere, y que sí ha ido a Mantagua y sabe cómo es la situación dentro del club", agregó.

Por último, Francisco Alarcón explicó que están dispuestos a escuchar las críticas, pero con respeto, y señaló que todos tienen las puertas abiertas en el club.

"Si él de verdad quiere a Santiago Wanderers debería dedicar palabras de apoyo, de aliento, si quiere se acerca a nosotros, nos dice las cosas que él piensa, pero a través de la prensa no es constructivo y no se aporta mucho a la situación del club", cerró.