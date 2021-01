Seba Núñez, el DT chileno que la rompe en Bolivia, sueña con Santiago Wanderers: "Me gustaría dirigir en Valparaíso"

Durante los últimos años, Sebastián Núñez ha dado que hablar en el fútbol de Bolivia. El chileno hizo protagonista al Nacional Potosí, equipo al que clasificó a la próxima Copa Sudamericana pero que dejó para tomar un desafío mayor.

Desde este lunes el técnico nacional, conocido como el "Pep Altiplánico", comienza su aventura junto a Always Ready. El vigente campeón tendrá la dura misión de dar pelea en Copa Libertadores de la mano del porteño, que quiere dar la gran sorpresa.

Pero para Núñez, además del plano internacional, hay un sueño que es el de poder dirigir al club de sus amores: Santiago Wanderers. En conversación con el diario La Cuarta, el estratega reconoció que quiere llegar al puerto en algún momento y así debutar en nuestro país.

Sebastián Núñez dirigirá al vigente campeón del fútbol boliviano, Always Ready. Foto: Facebook

"Sí, a todo el cuerpo técnico (le gustaría dirigir en el Campeonato Nacional). Con Cristián Cárdenas (PF) somos hinchas de Wanderers y trabajamos muchos años ahí, casi 10. Me gustaría volver a Chile para dirigir en Valparaíso", lanzó el Pep altiplánico.

Pero para Núñez, si no se da con los caturros, no habría problema en ir a más clubes. "Con cualquier otro equipo no habría problema, pero uno siente cariño por el club en donde me formé como profesional. Ojalá algún día pueda darse".

Su momento en Bolivia

Seba Núñez venía de un gran momento antes de que la pandemia obligara a detener todo. Para el chileno, la adaptación "fue complicada porque nos tuvimos que devolver a Chile, después volvimos a Bolivia y jugar lo que nos restaba de torneo que fue una locura. Jugamos en 35 o 37 días todo lo que faltaba al campeonato, jugábamos cada tres días".

Ya con su capítulo cerrado en Potosí, el técnico chileno se tiene fe para su nuevo desafío. "Dejé Nacional y me contrató Always Ready para jugar la Libertadores, ahora estamos en La Paz armando el equipo y el lunes (hoy) comenzaremos a entrenar pensando en el inicio del torneo acá y la Libertadores".

Finalmente Núñez reconoció que poder dirigir en Copa Libertadores es un anhelo cumplido. "Todos los años he conseguido algo, de clasificar con Always y Nacional a la Copa Sudamericana y volver con Always para jugar la Libertadores, que es el sueño de toda mi vida. He ido creciendo poco a poco en mi carrera y así cumplir los sueños que yo tenía".