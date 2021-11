Cuando todavía no se apagan las brazas que dejó el triunfo de Universidad Católica sobre Universidad de Chile en el clásico universitario, este mediodía en San Carlos de Apoquindo, una reñida polémica queda en el ambiente y tiene a Javier Castrilli como protagonista.

El jefe de la Comisión de Árbitros se dirigió hacia los jugadores y el técnico de la U después del partido y les reconoció que el juez Julio Bascuñán se equivocó al no sancionar como penal un impacto de Sebastián Pérez a Nahuel Luján en el área cruzada.

La acción no quedó en banda para Claudio Borghi, que en el análisis posterior criticó al ex árbitro argentino. "No me parece que Castrilli vaya a un vestuario a ver jugadas. No me parece y no creo que sea conveniente. Expone a los árbitros", cuestionó el Bichi en TNT Sports.

Según el ex campeón del mundo, la acción de Castrilli "es como que diga 'sabes qué, la cagaste'... en vivo. Él podrá tomar determinaciones en la semana, pero meterse inmediatamente en un vestuario a decir que fue un error, cuando están los jugadores calientes con el resultado y decir que fue penal... no me parece", recalcó.

Por su parte, Cristián Basaure subrayó que el reconocimiento de Castrilli ante la gente de la U no se condice con la igualdad ante una autoridad de su nivel. "Es tema eso. ¿Va a reconocer todos los errores en vivo?", inquirió Basa.

Finalmente, Juvenal Olmos puso en relieve a Julio Bascuñán. "Lo que pasó hoy fue grave. El partido terminó, la UC se llevó el triunfo, pero el árnitro tiene la obnligación del pedir el VAR en una jugada como la del penal. Dentro de sus facultades puede pedirlo", advirtió.