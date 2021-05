Ronald Fuentes pide la última oportunidad: "Si perdemos contra O'Higgins, no tenemos nada más que hacer"

Ronald Fuentes sumó su sexta derrota seguida en el Campeonato Nacional, luego de la derrota de Wanderers por 3-0 ante Melipilla en Valparaíso. Una derrota que dejó en la cuerda floja al entrenador, quien de todas maneras comentó que no renunciará por ahora ya que espera tener una nueva chance en la próxima fecha, a pesar de que no suma ningún punto en el torneo.

"Este partido completo y los primeros 45 minutos con Unión Española es lo peor que hemos hecho. Pero tenemos el ánimo y la fuerza para seguir. Con la dirigencia ya lo hablamos durante la semana y volveremos a hacerlo. Sé que si las cosas no resultan no me quedaré eternamente, pero está la capacidad para mejorar", comentó el ex entrenador de Unión Española en conferencia de prensa.

Luego comentó que "necesitamos poder retomar el nivel, al menos meter goles. En estas situaciones todo está bajo: lo físico, futbolístico y sicológico. Todo se va mermando por los malos resultados, pero no significa que sean malos jugadores".

Por lo mismo, le puso el pecho a las balas. "Estamos asumiendo la responsabilidad que corresponde. Es entendible la molestia de la hinchada, es pasional, y no hemos estado a la altura. Les pido que tengan un poco más de paciencia, esperemos la próxima con O'Higgins. Queremos ver lo que pasa ahí, tendremos dos semanas para preparar ese partido. Si no se dan las condiciones, está claro que no tenemos nada más que hacer", comentó dejando claro que sería la última oportunidad.

Wanderers sufrió una fea caída como local ante Melipilla, pero Ronald Fuentes confía en poder mejorar. Foto: Agencia Uno.

El entrenador entiende que "pasamos por un mal momento de confianza, los jugadores no quieren equivocarse pero se equivocan igual. Estos equipos como Melipilla juegan pensando en el error de uno y lo aprovecharon. O'Higgins es parecido, deberemos estar muy atentos".

Finalmente, comentó que "de que se van a producir cambios, se van a producir. Vamos a ver cómo trabajamos para llegar lo mejor posible a la próxima fecha".