La presencia de Paulo Díaz en la selección chilena a algunos les da plenas garantías, mientras que otros encuentran que su nivel no es el mismo que en River Plate. Algo que fue abordado por Ronald Fuentes, ex defensor de la Roja en el Mundial de Francia 98.

Para el ex entrenador de Audax Italiano, la gran competencia que hay en el combinado de Eduardo Berizzo no lo deja como un fijo, debido a que hay grandes jugadores en esa posición que pueden sentarlo en el banco.

"Paulo Díaz no sé si sea tan inamovible, esto es rendimiento y los niveles son más parejos en la selección. Hay que tener ojo con los suplentes pues estará Maripán, el mismo Gary que juega ahí", comentó en Radio Cooperativa.

Sobre eso mismo indica que "es buena la competencia. Mientras más rindan mejor van a funcionar, será mayor el rendimiento de la selección. Lo importante en este proceso es que nadie se sienta titular como sí pasó en el proceso anterior".

Enfatizó además en que si le toca jugar con Kuscevic hay garantía de que se puede lograr una defensa sólida. "Me parece buena pareja de centrales, con futuro, Paulo hace bien las cosas en River y Benja ha jugado poco en Palmeiras, pero lo ha hecho bien, de buena manera".

De todas maneras, pide que el Toto no invente a Díaz en una posición donde no se siente cómodo. "Son muy buenos centrales. Paulo es central, no es lateral, lo hizo en otras ocasiones de lateral y no es su puesto", agregó el Chilenita.

La Roja enfrenta en la madrugada de este viernes a Túnez, en el marco de la Copa Kirin, donde Berizzo seguirá probando fórmulas para dar con la tecla ideal de cara a la conformación del equipo para el proceso que empieza a encabezar.