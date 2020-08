Rodrigo Tello recuerda a Cristiano Ronaldo: “Es un orgullo haber participado, haber estado y haber aprendido de él”

Rodrigo Tello tuvo una gran carrera futbolística, pues del fútbol chileno saltó a Europa. De hecho, estuvo 14 años en el extranjero y ganó cosas importantes jugando en el fútbol de Portugal y Turquía.

Pero eso no es todo, porque en Sporting de Lisboa compartió camarín con Cristiano Ronaldo, quien en esa época solo tenía 17 años, que era una de las promesas del club, pero que nunca se imaginó que terminaría siendo la figura mundial que es ahora.

En conversación con Deportes en Agricultura recordó esa época con CR7 y mencionó que “se notaba la diferencia no solo por su técnica, sino por su mentalidad. Se notaba con 17 años que era el mejor en todo. Nunca imaginamos que iba a lograr todo lo que consiguió. Seguro que pasará a la historia del fútbol mundial. Es un orgullo haber participado, haber estado y haber aprendido de él”.

El chileno compartió con CR7 en la temporada 2002-03. Luego el portugués saltó al Manchester United.

Ahora, sobre su carrera profesional y si siente que ha sido reconocido acá en Chile, expresó que “yo me fui cuando pocos salían a Europa. Muchos ahora salen a México y pocos al Viejo Continente. Salí con la mayor ilusión, realicé mi carrera en el extranjero y pude ganar cosas importantes en Portugal y Turquía. Te puedo decir que cuando voy a esos países tengo un reconocimiento mayor de la gente, cuando me ven, en comparación a Chile. Por eso estoy orgullo que mi nombre esté en la historia del fútbol portugués y turco”.

Finalmente, tuvo palabras sobre su participación en la Selección Chilena, pues fue parte de esa recordada medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

“Fue bastante rápido mi ascenso en la Selección Chilena. Participé en proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón, pero lamentablemente no se terminó de buena forma. Con Juvenal Olmos no fui llamado a la Roja y desaparecí. Luego viene Marcelo Bielsa y me consideró más. Entrenar con él y compartir con la generación dorada, es un orgullo pertenecer a ese grupo y jugar un Mundial (Sudáfrica 2010)”, sentenció.