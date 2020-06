Rodrigo Tello: "No sé si le enseñé a patear los tiros libres a Cristiano Ronaldo, pero dice que yo le pegaba muy bien"

El ex mediocampista de Universidad de Chile y la selección nacional, Rodrigo Tello, recordó su cercanía con Cristiano Ronaldo, el astro portugués con el que compartió en el Sporting Lisboa cuando el luso daba sus primeros pasos en el profesionalismo.

“Cristiano Ronaldo tenía 17-18 años, fue en la temporada que debutó y yo llevaba casi un año y medio en el Sporting. Y aparece este chico, eran dos jugadores que estaban en la mira y todos hablaban muy bien de ellos: Ricardo Quaresma y Cristiano, los dos que venían empujando desde las cadetes”, dijo Tello a La Magia Azul en RedGol.

Rodrigo Tello junto a un joven Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa.

Hace algún tiempo, Rafael Olarra contó que había escuchado de la misma boca Cristiano Ronaldo que Tello le había enseñado a ejecutar los tiros libres. El mediocampista formado en la U explicó que hay Matices.

“No sé si le enseñé a patear los tiros libres, yo no conté eso. Fue el Rafa Olarra, que habla todo y le encanta el micrófono en el buen sentido. El 2016 cuando terminamos nuestras carreras fuimos con el Flaco a Europa y visitamos a los grandes equipos. Al Barcelona, en Arsenal que recibió muy bien Alexis y nos tocó ir al Real Madrid”, relató.

Agregó que “hice los contactos y llegamos allá. Vimos 15 minutos del entrenamiento y nos hacen pasar a una sala. Entramos y estaba Cristiano, que nos recibió muy bien. Conversamos de fútbol, de tanto tiempo que no nos veíamos, me saludó, siempre me dice Chiqui”.

El encuentro de Rodrigo Tello y Cristiano Ronaldo.

Siguió complementando: “el Rafa estaba babeando y Cristiano se portó bien, muy humilde. Compartimos cuarto en algunas concentraciones, hay una cercanía, pero era otra época cuando tenía 18 años y se acordaba de esto. Cristiano comenzó a decir ‘Rodrigo le pegaba muy bien a los tiros libres’ y el flaco me miraba… Continuaba: ‘yo lo veía’, una suerte de ‘no lo trataba de copiar, pero miraba su pegada’, como diciendo que el aprendía de todos”.

“En ese tiempo yo era el encargado de los tiros libres en el Sporting y nos quedábamos después de los entrenamientos practicándolos. Él con 17 años era extraordinario… el mejor en los test físicos, cómo jugaba con la pelotita. Se veía que iba a hacer un jugador top, pero nunca dimensionamos dónde llegaría. Es un orgullo haber compartido camarín con él”, sentenció Tello.