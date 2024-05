El ex jugador comentó lo que fue compartir con la estrella de Portugal en el Sporting Lisboa y su reencuentro en el Real Madrid años más tarde.

Rodrigo Tello es un jugador que hoy en día se puede dar el lujo de contar que compartió camarín con el mismísimo Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores coincidieron en el Sporting Lisboa en la temporada 2002-03, cuando la estrella lusa era apenas un adolescente que debutaba en el profesionalismo.

Se hicieron buenas migas en esa relación, a tal punto que años más tarde el mismo CR7 recibió al chileno en una visita a las instalaciones del Real Madrid. A esa cita también fue Rafael Olarra, dando pie a una notable anécdota que desclasificó cierta admiración del Ronaldo por el juego de Tello.

Así lo detalló el ex lateral, quien en el programa Fútbol y Parrilla de YouTube relató que “siempre practicábamos después de los entrenamientos. Me puse en contacto con la gente que lo rodea a él, a su séquito, para poder llegar al Real Madrid y que nos reciba. El Flaco Olarra estaba feliz con otros amigos”.

“Y buenos nos recibe en VIP del Real Madrid y empezamos a compartir. De repente veo a Olarra que está hablando con Cristiano Ronaldo y le está explicando algo. Olarra me miraba y después me dijo ‘Rodrigo, me contaba que él te veía y aprendía mucho de ti cuando competían. Tú le pegabas de una forma muy distinta y él quería aplicar ese golpe’”, afirmó.

Según Olarra, Cristiano Ronaldo le dijo como aprendió de Rodrigo Tello en Sporting de Lisboa. | Foto: Archivo.

Para cerrar, Tello se bajó del pedestal y dejó en claro que “obviamente que estuve con él en equipo. Ahora, no es que yo llegué y le enseñé como pegarle. Así no fue. Era al final competir. Cristiano Ronaldo era un crack, una persona muy humilde. Lo importante de él es que ahora todos los que lo rodean son los mismos que estaban con él en el Sporting”.

Revisa el relato de Tello sobre Cristiano Ronaldo:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.