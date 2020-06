Rodrigo Pérez dispara contra Gamadiel García: "Lo primero es defender al jugador, no sacar un beneficio personal"

La polémica está instalada en torno al Sifup, luego de que se entregara un fondo de retiro a los jugadores que dejaron la actividad después de 2016, sin considerar a aquéllos que dejaron la actividad de manera previa. Y la crítica ha sido masiva.

Uno de los afectados es Rodrigo Pérez, ex capitán y multicampeón con Cobreloa. "Hablamos de ser solidarios y nobles, pero no lo somos. La gente tiene la percepción de que todos los jugadores ganan fortunas, que todos son Alexis o Vidal, pero la realidad es muy distinta", explicó en conversación con Después te Explico y RedGol.

Los dardos apuntan contra Gamadiel García y Luis Marín, presidente y secretario del sindicato. "Felicito al Sifup por lo que hizo, pero no la forma. Me tocó estar en dos huelgas, pensando en el beneficio de los futuros jugadores, que son ellos. Pero ellos nunca pensaron en que gracias a esas huelgas se resolvieron temas de cotizaciones, de sueldos", aseguró.

El zurdo advierte que hay un conjunto de casi 300 ex jugadores agrupados en torno a la molestia: "El fútbol no comenzó con Gamadiel García hacia adelante. Lo más triste es que ellos están involucrados. Si estoy en un gremio, lo primero es defender a los jugadores, pero no sacar un beneficio personal, que ellos lo están haciendo y es bastante lamentable".

Gamadiel García está envuelto en una nueva polémica al mando del Sindicato de Futbolistas (Agencia Uno)

"Hay gente que lo está pasando mal", agrega Pérez. "Me gustaría saber si a Pablo Otárola lo ayudaron. Fui con Kalule (Rodrigo Meléndez) a verlo cuando recién tuvo el accidente, son cosas que uno dice 'me puede complicar el tema de no recibir dinero, pero uno se puede dar vuelta'. Pero esa gente no. Un gesto lindo habría sido acordarse de él".

Y relata la historia de un histórico de O'Higgins de Rancagua, que dejó de existir a temprana edad, en la soledad del retiro: "El mismo caso de Mauro Meléndez, que murió casi en la calle y quién se acordó de él, pese a que pagó 10 ó 15 años de cuotas en el sindicato".

"Quizás te pueden mostrar papeles, proyectos, contratos, lo que sea. Pero ellos saben que están equivocados. Lo primero que me gustaría preguntar es si realmente ellos cobraron. Porque ellos son los encargados, o sea son los que cuidan a los futbolistas", sentencia.

Finalmente, Pérez advierte que "más que el dinero, nos merecemos respeto. No tengo ningún problema con la gente que recibió, pero me habría gustado que fuera parejo, que se acordaran de los viejitos que hicieron mucho para que ellos hoy en día estén bien".