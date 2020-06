Escándalo: ex futbolistas critican duramente al Sifup por marginarlos de la ayuda económica

La nueva polémica del Sifup por el bono de retiro para los futbolistas sigue dando que hablar en el balompié nacional. Hace unos días, el presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, disparó contra el timonel del Sifup, Gamadiel García, al poner en duda el manejo de los dineros recibidos tras la venta del CDF a la empresa Turner.

Dicho dinero ($650 millones) fue destinado a los jugadores retirados desde 2016 y que jugaron al menos 13 años en el fútbol chileno. Entre ese grupo se encuentran Luis Marín y Gamadiel García, ambos directivos del Sifup. Hasta la fecha, han sido cerca de 60 los jugadores beneficiados con una medida que se confirmó hace poco más de un año.

Hoy, en conversación con Deportes en Agricultura, otros tres ex jugadores se sumaron a las quejas del Matador y se lanzaron contra el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

Marcelo Salas fue el primero en emplazar al Sifup por el manejo de los dineros del CDF

En primer lugar, Marcelo Zunino señaló que "me parece que es una toma de decisiones pésima, porque la directiva del Sifup acomoda el bono de retiro también para fines personales como Luis Marín y el mismo Gamadiel García".

Por su parte, Rodrigo Pérez argumentó su postura: "Me parece que no es lo más sano dejar gente afuera que luchó por los beneficios del fútbol, en este caso con la huelga del '97 y la del 2002. Entonces muchos estuvimos expuestos a que nos sacaran de nuestras instituciones porque el sindicato no se crea de Gamadiel García en adelante".

Finalmente, Luis Fuentes consignó que "hay muchos ex jugadores que pueden tener muchos problemas, uno no sabe. En los '90 hubo paros para mejorar esta situación. Este bono deja fuera a muchos ex jugadores que sí hicieron la pega".

"Estamos en un grupo de ex jugadores lidiando con esto. No veo la transparencia. Las nuevas generaciones no tuvieron ningún paro, ellos se encontraron con la cara limpia y las luchas que hubo en los '90", añadió el ex seleccionado nacional.

RESPUESTA DEL SIFUP

En la misma transmisión del programa radial, el presidente del Sifup entregó su postura de la polémica: "Me parece que la gente que está reclamando está confundiendo y mintiendo, ya que la fecha es súper fácil de explicar".

"En 2016 nosotros llegamos a la presidencia y desde ahí se paga el fondo retiro, por lo tanto sería bueno que los que ahora están tergiversando información puedan conversar con el sindicato y les vamos a explicar lo que está ocurriendo", cerró.