En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR y en las plataformas multimedia de Redgol, el conductor Rodrigo Herrera fue muy duro con Ariel Holan, luego de que tras la derrota ante Curicó tirara la esponja en la lucha por el título.

"Uno se confunde con las palabras de Ariel Holan de que no está pensando en el pentacampeonato, sino que en el equipo para el 2023. Si lo trajeron hace un mes y medio fue justamente para reflotar las opciones de Católica de conseguir ese inédito quinto título de manera consecutiva", comenzó diciendo en el programa televisivo.



El periodista agregó en su editorial que "estamos recién en el mes de julio, queda todavía torneo. Cómo va a ser posible que la Católica se baja por culpa de un mal resultado".

Entiende que "ahora hay otro matiz, pues es cierto que la Católica no es el mismo equipo que dejó Holan hace dos años y que ahora tiene que reconstruir buena parte de ese proyecto, pero en ese camino le han traído todo lo que ha querido, todos los jugadores que pidió Holan le llegaron".



Añade Herrera que el plantel es de lujo. "Tiene una banca exultante en calidad, encabezada por Orellana. ¿Me van a decir que no puede competir? ¿Que no puede acortar ahora esos 14 puntos que lo separan de Colo Colo restando tanto campeonato para completar la segunda rueda?".

"El Cacique ve co sorpresa cómo el principal refuerzo de la Católica para la segunda parte del campeonato, Ariel Holan comienza a bajarse del barco", complementa, por lo que cree que igual la lucha no está corrida porque hay clubes que vienen empujando desde atrás.



"Creo sinceramente que Holan está equivocado aunque haya cambiado un poco el escenario este año. Hay un Colo Colo que se ve más hegemónico aunque no consolidado, y que tiene rivales en equipos de provincia como Ñublense y Curicó que pelearán hasta el final", finalizó Herrera.