El franchute que metió a Temuco en la liguilla del ascenso: "Nadie esperaba que yo fuera importante"

Richard Baroilhet fue el héroe de Temuco en la victoria por 1-0 sobre Cobreloa en la última fecha de la Primera B, resultado que clasificó al Pije a la liguilla del ascenso.

Temuco estaba quedando sin posibilidades de ascender a Primera, pero el francés nacionalizado chileno marcó el gol del triunfo en el tercer minuto de descuento y desató la algarabía entre sus compañeros.

Doble alegría para el delantero de 28 años, pues no había sido considerado en las anteriores 12 fechas por el técnico Patricio Lira.

"Siento mucha emoción porque lo pasé mal durante la temporada. Me daban por muerto, no estaba considerado. Hubo muchos factores que me permitieron entrar en esta citación", expresó el ex Fulham en LUN.

Luego, señaló: "Hay compañeros que quedaron afuera por Covid-19, hay lesionados, otros que se fueron, que no aguantaron estar aquí. Y yo siempre estuve entrenando, preparándome".

Mírame como Brayams a Richard siempre ��. Agradecemos a todos nuestros hinchas por el apoyo, ahora ya estamos con la mente puesta en �� @Rangersdetalca_.#VamosPije ���� #DeportesTemuco pic.twitter.com/VaqzIuGeI7 — Club Deportes Temuco (Desde ��) (@Temucooficial) January 17, 2021

"Nadie esperaba que yo fuera importante. Y no fue suerte, me preparé mucho para este momento. Es un regalo del destino", finalizó.

Temuco enfrentará a Rangers este jueves a las 18:30 horas por la liguilla del ascenso. En caso de pasar a la siguiente fase, Barroilhet podría encontrarse con su hermano Jordan, quien juega como defensa en Puerto Montt.

Programación de la liguilla del ascenso



IDA

Miércoles 20 de enero:

Deportes Melipilla vs. Deportes Puerto Montt

19:00 horas

Estadio Bicentenario de La Florida

Jueves 21 de enero:

Deportes Temuco vs. Rangers

18:30 horas

Estadio Germán Becker

VUELTA

Domingo 24 de enero:

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Melipilla

10:30 horas

Estadio Chinquihue

Rangers vs. Deportes Temuco

21:30 horas

Estadio Fiscal de Talca