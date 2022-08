Wanderers sumó dos nuevas estrellas a su historia luego de que la Federación de Fútbol de Chile reconociera los títulos regionales del elenco porteño, obtenidos en 1941 y 1942 en la Asociación Profesional La Porteña de Fútbol.

Un hecho que a los wanderinos llenó de orgullo y que el presidente de la institución, Reinaldo Sánchez, destacó a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido desde aquellos torneos.

"El primer mérito es de los jugadores que actuaron en esos años, no creo que ninguno esté vivo. Han pasado 80 años de eso", comenzó señalando en conversación con Redgol.

Luego el timonel de los caturros valoró a otros personajes en esta novel. "También destacar al historiador que recopiló todos los antecedentes, además de nuestro vicepresidente Rafael González que se preocupó del tema como buen abogado", indicó.

Agregó Sánchez que "el mérito tiene sus realidades, esto no fue una fantasía, fue un hecho que se ratificó aunque se demoraran mucho en hacerlo. Es bueno que las cosas se reconozcan, así como a mí me reconocieron un mérito (en el congreso Conmenol)".

También se refirió a la gente de Everton que se ha burlado de estos títulos. "Los buenos deportistas, y a los que les gusta el fútbol, no son envidiosos. Yo iba mucho de joven a ver a Everton, me gustaba mucho el Sausalito porque era un estadio en el que se veía bien de todos lados. Y yo nunca he sido tonto de esos fanáticos, a los fanáticos de ellos no les encuentro ningún sentido", le bajó la caña.