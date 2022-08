Christian Vilches fue la gran figura de Unión La Calera en el triunfo por 2-1 ante Colo Colo, donde en los últimos minutos anotó los dos tantos de su equipo al conectar de cabeza los córner que cayeron al segundo palo.

El primero de ellos, que significó el 1-1 parcial, tuvo polémica por los reclamos del elenco que dirige Gustavo Quinteros, pues se pedía un apoyo sobre Bruno Gutiérrez, que se quedó atornillado al piso. Y el Quili, hidalgamente, sostuvo que pudo revisarse en el VAR la jugada.

"Creo que era anulable, hay un cierto apoyo, pero el defensa no tiene la intención de saltar. Quizás por eso no se cobró la falta o el apoyo. Pero sí existe el apoyo, pues yo esa jugada la he vivido al revés. Insisto en que el defensor no quiere saltar, quizás va por ahí el tema", sostuvo en charla con TNT Sports.

Luego comentó la felicidad que sintió por marcar su doblete. "Soy de un gol por año, por eso la emoción de marcarle dos goles en un mismo partido al Colo", tiró la talla y aseguró en el camarín fue muy bien recibido por sus compañeros.

"Con cariño me dicen viejito, me joden, me decían que no hacía goles hace tiempo. Estos goles fueron prácticamente idénticos, en el segundo cabeceo hacia abajo, en el otro lo hago hacia arriba, es la única diferencia. Pero la pelota cayó en la misma zona, como si hubiese estado trabajado", comentó el ex defensa de Colo Colo y la U.

Sobre los tres puntos, cuenta que "nos permiten respirar un poco, no estamos salvados, pero fue partido especial ya que Colo Colo no perdía hace tiempo. Fue emocionante, lo disfruté yo, la gente y los compañeros, feliz de haber sido actor del gran triunfo".

Finalmente comenta que la mala campaña fue porque "nos ha costado encontrarnos este año, quizás por lesiones en algunos momentos, lo que pudo detonar en los malos resultados. Pero en las últimas cinco fechas ya hemos mejorado".