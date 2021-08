Este lunes Cobreloa cayó vapuleado por 4-0 frente a Rangers en el Fiscal de Talca por la fecha 15 de la Primera B y sumó su tercera derrota consecutiva.

El técnico de los loínos, Rodrigo Meléndez, lamentó la derrota, pero valoró el trabajo de sus pupilos: "Quiero agradecer el esfuerzo de los muchachos, no era fácil. Lamentablemente por algunas desconcentraciones, terminamos perdiendo de manera abultada. Ahora tenemos que dar vuelta la página y seguir trabajando".

Kalule tiene confianza en cambiar el rumbo del equipo: "El proceso sigue intacto. Me hago responsable de la situación que estamos viviendo, que sabemos que no es cómoda. Me ha pasado sobreponerme a muchas situciones difíciles en la vida, me tengo que hacer cargo de esta situación y estoy seguro que la voy a revertir".

Cobreloa cayó aplastado frente a Rangers (Agencia Uno)

"Entiendo la molestia de la gente, lo tengo claro. No se han dado las cosas, pero hay muchos puntos en juego. Soy fuerte, soy un tipo que nada se le ha hecho fácil en la vida, y voy a seguir a cargo de este equipo", añadió.

Consultado por un acto de indisciplina en el plantel que se destapó la semana pasada y por los cuatro jugadores que no convocó debido a esto, señaló: "No me voy a referir a los ausentes, sino a los que estuvieron en cancha, que trataron de hacerlo lo mejor posible. Trataremos de darle una solución interna".