Este miércoles San Felipe derrotó como visitante por 1-0 a Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la segunda fecha pendiente de la Primera B.

El único gol del partido lo anotó el joven Esteban Antilef a los 68 minutos de juego, en lo que fue el primer tanto a nivel profesional del jugador de 19 años.

Copiapó se quedó sin punto en casa, pero no quiere decir que no lo intentó, de hecho fue el equipo que más llegó al arco rival, pero Jorge Luna e Isaac Díaz no estuvieron finos en ataque.

Con este resultado el Uní Uní sumó su segunda victoria seguida, acumulando 27 puntos en la tabla de posiciones de la Primera B.

San Felipe se afianzó como el escolta de Magallanes, quedando a 14 puntos de la cima. Asimismo superó a Rangers de Talca, que tiene 26 unidades.

Copiapó, por su parte, se mantuvo en puestos de avanzada, pese a la derrota en casa. Con 22 puntos es quinto, en zona de liguilla de ascenso.

En la próxima fecha, el 31 de mayo, San Felipe visitará en el Ester Roa Rebolledo a Fernández Vial, equipo que está complicado en la zona baja de la tabla de posiciones.

En tanto, Copiapó será forastero en el Germán Becker frente a Deportes Temuco, que es décimo. El duelo está agendado para el 29 de mayo.