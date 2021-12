Este lunes Deportes Melipilla sufrió uno de los golpes más duros de su historia luego que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina confirmara las acusaciones y determinara su expulsión de la ANFP. El elenco de los Potros fue castigado por las denuncias de dobles contratos y perderá la categoría la próxima temporada.

La situación, que lleva varias semanas de investigación y que hasta ahora no había tenido novedades, puede ser apelada por el club en los próximos días. No obstante, el panorama no es el más alentador y todo indica que deberán dar la vuelta larga para volver a la élite del fútbol chileno.

En conversación con Deportes en Agricultura el presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, sacó la voz por lo ocurrido. "Hoy fuimos notificados del dictamen, todavía falta el fallo que nos entrega los fundamentos del tribunal para resolver la expulsión. Una vez tengamos conocimientos y el plazo de apelación, podremos defender los puntos que creemos son los fuertes nuestros. También tenemos los antecedentes de la Segunda Sala, donde el fallo es distinto", aclaró.

Para la autoridad de los Potros es rara la decisión y más pensando en que la expulsión no cambia en nada las cosas. "Cosa extraña que todos querran entender es que este fallo no le sirve a mis denunciantes. Es expulsión, que no modifica nada en la tabla. No tiene aparejado la desafiliación, donde se producen modificaciones de los partidos, como con San Marcos. Vamos a tener más de algún apoyo indirecto".

"Es interesante que en la denuncia nunca se dijo algo claro o concreto, se fue creando en el camino. Y así llegamos hasta el encontrarnos con personajes movidos por fuerzas extrañas a decir cosas que no corresponden, perjudicarse ellos mismos y lograr presentar a personas que hablan cosas que no corresponden y no pudieron demostrar. Hasta hoy ninguno pudo presentar un doble contrato", agregó.

En esa misma línea, recalcó que hay acusaciones que no son ciertas. "Yo no puedo afirmarlo, pero evidentemente hay intereses más allá de lo deportivo que generaron declaraciones manejadas y tergiversadas. No tengo temor en decirlo. Son personas que declararon cosas que o sucedieron, que se van a contradecir en lo que dijeron por escrito… Hablamos de declaraciones manejadas y falsas".

Traicionados y con fe en revertir el fallo

Deportes Melipilla no quedó bien parado para la próxima temporada tras las denuncias en su contra que llevaron adelante 11 clubes. Ante este panorama, Leonardo Zúñiga es claro. "La gran mayoría de los que se hicieron parte de esta denuncia son aquellas personas que uno consideraba cercanas, pero el fútbol enseña todos los días algo nuevo. Estas cosas no se van a erradicar nunca, no hay amigos. Pueden ser conocidos, amigos en la cancha, pero nada más".

Además, el directivo de los Potros se defendió de acusaciones de amenazas. "Esas cosas fueron reconocidas en el tribunal, que no eran así. Lo digo con tranquilidad absoluta, esta noticia la leyeron familiares y todos saben cómo soy. Eso era una mentira del porte de un buque, pero eso ni se tocó en el tribunal porque no podía sostenerse. De frente no me podían decir que apunté con una metralleta o a golpear la casa".

Por otro lado, Zúñiga dejó claro que esperan revertir esta situación, la que se alargará incluso hasta mediados de enero, dejando en duda la programación de los próximos torneos. "Falta mucho todavía. No tenemos el fallo. Llegado eso, que esperamos sea mañana o pasado, tenemos cinco días hábiles para apelar. Después que se reúna la segunda sala… puede ser el 10 o 15 de enero, no antes".

Finalmente reiteró que este castigo no le sirve de nada a los que pelean por evitar el descenso. "La promoción tiene que seguir jugándose. El que pretenda decir que está salvado está equivocado. Las bases son claras y si me expulsan, no hay modificación en la tabla".