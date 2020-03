Presidente de Iquique y rebaja del sueldo a los jugadores: "Captaron bien el mensaje y tuvieron una excelente forma de ver las cosas"

El fútbol chileno se suma a las medidas que se están tomando en el mundo por la crisis del coronavirus. Por ejemplo, Deportes Iquique replica lo hecho por FC Barcelona, entre otros, y bajó el sueldo de sus jugadores.

"Nosotros tenemos dirigentes muy decentes y muy buenas personas. Nosotros entendemos sus posturas. En estos momentos hay que ser solidarios", dijo el capitán de los Dragones Celestes a radio ADN, Mauricio Zenteno, sobre el hecho.

En RedGol nos pusimos en contacto con el presidente del cuadro nortino, Cesare Rossi, quien explicó la rebaje del 15% del sueldo para los futbolistas.

"La verdad es que hicimos un estudio profundo, acabado, de lo íbamos a dejar de percibir, de todos los gastos, de todo el tema, y evaluamos un porcentaje, se les habló a los jugadores con mucha transparencia, con números, y ellos captaron bien el mensaje y tuvieron una excelente forma de ver las cosas", partió diciendo el directivo.

"Obviamente los jugadores más experimentados, los que ganan más también, bajaron sus remuneraciones, pero cuando vuelva todo a la normalidad, se les va a devolver completamente lo restado en estos meses", agregó.

Rossi fue claro en decir que la rebaja en los sueldos se hará solamente para quienes puedan asumir dicho costo.

"Todo el tema fue voluntario, no se le obligó a nadie, el que puede, puede, el que no, no", cerró.