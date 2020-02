Presidente de Deportes Iquique respalda a Jaime Vera: "Confiamos plenamente en él, pero sabemos que no será fácil"

Deportes Iquique la pasa mal en el Campeonato Nacional, de los cuatro partidos disputados perdió en tres, es por ello que el entrenador Jaime Vera recibe duros cuestionamientos en el norte.

Pese a los malos resultados, el Pillo no se moverá de la banca celeste, porque el presidente iquiqueño, Cesare Rossi, conversó con RedGol, y aprovechó de apoyarlo en el cargo.

"Confiamos plenamente en Jaime, aunque sabemos que no será fácil este año", aseguró.

Rossi se explayó para hablar del momento de su equipo: "Obviamente hay frustración por no obtener los resultados esperados, pero es recién el comienzo. Han llegado 13 jugadores nuevos y no es fácil comenzar a dar los frutos de buenas a primeras. Está costando un poco más de lo esperado. Yo no respaldo públicamente a los DT, no lo he hecho nunca".

El apoyo de la hinchada y el duelo con la UC

Los partidos de Iquique en el nuevo Tierra de Campeones han sido a estadio lleno, situación que llena de alegría a Rossi.

"Estamos muy contentos, el hincha se ha volcado a apoyar al club en todo sentido. Hay una expectativa muy grande a pesar de los malos resultados en estas cuatro fechas", indicó.

Por último, el timonel iquiqueño habló del duro partido que tendrán este viernes ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

"Católica debe ser el mejor equipo chileno de los últimos 5 años, juegan muy bien y tiene buenos jugadores. Es una instancia linda para comenzar a sumar puntos", cerró.