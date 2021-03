Pesar en el fútbol: fallece Germán Astudillo, emblemático hincha de La Calera y contertulio de Show de Goles

Gran tristeza se sintió en las últimas horas en el fútbol chileno, luego de que se diera a conocer la muerte de Germán Astudillo, emblemático hincha de Unión La Calera y contertulio cementero en el programa Show de Goles.

Según reportó la familia, Astudillo falleció en su casa de la Villa Empart tras un paro cardiaco. El acérrimo fanático calerano estaba aquejado por un complejo cáncer pulmonar, enfermedad que en los últimos meses se hizo cada vez más difícil de llevar.

La triste noticia se conoció en horas de la tarde del jueves, y las redes no tardaron en mostrar su pesar y compartir sentidos homenajes para el histórico relator, cuya voz se apagó demasiado pronto.

Germán Astudillo deja en el recuerdo el tremendo e icónico relato del 5 de diciembre de 2010, cuando Unión La Calera ascendió a Primera División tras vencer a Lota Schwager por 2-1 en el Nicolás Chahuán Nazar.

El otrora campeón nacional de billar deja, además, el recuerdo de su férrea defensa a la tradición cementera, habiéndose negado tajantemente a aparecer en Show de Goles con el escudo nuevo del club: “si no me dejan ir con la antigua insignia, simplemente no voy”, dijo en su momento.

Finalmente la producción del programa acordó dejarlo participar con su querida camiseta con el antiguo símbolo calerano, en el programa donde se ganó el cariño de muchos amigos que hoy lo recuerdan con pesar.

Astudillo era muy querido por sus compañeros de Show de Goles.

ASÍ DESPIDIERON LAS REDES AL CONTERTULIO GERMÁN ASTUDILLO: