Peric hace bolsa a Carlos Soto y defiende al Sifup de la polémica: "Cuando se destape esto se irán de espaldas"

El extrovertido Nicolás Peric no podía quedar fuera de la polémica y salió a opinar del caldeado ambiente que viven los futbolistas, en medio de críticas y apoyo al Sifup, por el bullado bono del fondo de retiro.

“Ayer me llamó un colega y me metí a interiorizarme, porque sabía que me iban a preguntar. Cuando Panchito (Sougarret) te llama y te dice que quiere hablar de de fútbol, mentira, si es más copuchento…”, dijo Peric en Radio ADN.

Añadió que “cuando esto se destape y sepan quiénes están detrás de esto se van a ir de espaldas. Esperen, no le puedo decir yo, pero es un chiste. ¿Se imaginan aparece la selección del 98 y los jugadores del 90 y dicen nosotros también ayudamos porque forjamos esta cuestión para clasificar al Mundial?”.

Siguió complementando: “esta ley la sacó Gamadiel (García) el 2017, fue una de sus banderas de lucha para salir presidente del Sifup y después sale Carlos Soto diciendo que él la tenía de antes. Me parece chistoso, Carlos Soto estuvo 20 años y todavía le está pagando al Sifup por que todavía le debe dineros, creo que 16 millones. Sacó una carrera de abogado con magister gracias a la plata de los futbolistas. No pagó un peso de la carrera porque la pagamos los jugadores. Y ahora para terminar el chiste es representante de futbolistas. Yo lo encuentro chistoso y una burla”.

Pero Peric no se cierra y reconoce que los dineros de este bono podrían ser repartidos de mejor forma y reconoce que hay muchos necesitados que bajo la actual modalidad quedan fuera.

Gamadiel García es presidente del Sifup desde 2016 como sucesor de Carlos Soto.

“Cuando se destape todo se sabrá como es, pero el sindicato como asamblea es un ente que tiene la capacidad de resolver cosas. Seguramente Gamadiel nos llamará a asamblea y nos preguntará si queremos darle plata a los jugadores más viejos… sí o no, chao. Y hasta ahí llega. No tiene más sustento. Pero un WhatsApp de más de 300 ex futbolistas, por qué no se lo pidieron antes a Carlos Soto de los excedentes del CDF. Porque a él y a ellos no les interesabas pelear por eso”, manifestó.

Sentencia: “por qué Carlos Soto no compró un complejo, por qué no se hicieron antes las cosas. Yo creo que el bono de retiro no está bien dirigido, debería ser por ejemplo para Pablo Otárola, al chico Barrientos que tuvo un problema al corazón y se retiraron por algo invalidante. Hay que revisarlo, pero algunos son muy caradura. Jugó 20 años, pero cuántas veces fue u opinó en la asamblea. Cuando sale esta posibilidad de agarrar un bono de retiro llegan todos para atrás”.