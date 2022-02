Patricio Yáñez analizó el partido de Colo Colo ante Deportes La Serena, que finalizó con empate 1-1 y expuso que varios jugadores del Cacique no se muestran en los momentos que más se les necesita.

Patricio Yáñez preocupado por los jugadores que "desaparecen" en Colo Colo: "Pablo Solari no la tocó, hizo más el chico Zavala"

Colo Colo no pudo sumar tres puntos en su visita a Deportes La Serena, con una igualdad 1-1, que le hace tener su primera paso en falso en el Campeonato Nacional que tras dos jornadas ve como Universidad de Chile y Universidad Católica dan el primer golpe de autoridad al adueñarse del liderato.

En territorio papayero, el Cacique fue de menos a más y si bien comenzó el partido con buenas sensaciones y yéndose arriba en el marcador, las acciones se fueron equilibrando al punto que los locales le arrebataron el triunfo, lo que generó diversos análisis tras este compromiso.

Uno de ellos llegó por parte de Patricio Yáñez. "No pudo materializar, concretar, Colo Colo tuvo 30 minutos muy buenos. Después ya hubo cierta paridad en términos de fuerza futbolístico. Colo Colo no pudo marcar la diferencia en esos minutos que son muy superior para marcar la diferencia para establecer cierta paridad", indicó en Radio Agricultura.

Para el exfutbolista, hay mucha responsabilidad en actuaciones individuales en el equipo que dirige Gustavo Quinteros. "Con los mismos jugadores, con actitud muy distinta, La Serena empató. Perdieron dos puntos muy importantes en este camino. Hay jugadores que no te ofrecen respuesta, que duran menos, que no aparecen", manifestó.

"Otra vez Solari en deuda. Son jugadores que tú dices 'no seas el mejor del partido, pero mantén una regularidad'. Desaparecen. Solari no la tocó ayer, cuando se necesitó. Hizo más el chico Zavala cuando ingresó, mucho más. Desconectado de las ataduras de quién tengo enfrente, empezó a encarar, a sacar centros, a desbordar. Se cansó Gil, Costas no anduvo", añadió Yáñez sobre lo sucedido con Colo Colo.