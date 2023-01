Pablo Aránguiz busca su debut en Ñublense, cuadro que comenzó con una victoria ante la Unión Española su participación en el Campeonato Nacional 2023. El centrocampista se sumó a los Diablos Rojos a préstamo desde Universidad de Chile, donde no iba a tener lugar este año. Por cierto, Jaime García le abrió la puerta del club al jugador de 25 años.

En declaraciones difundidas por los canales oficiales de la institución, el ex Dallas FC de la Major League Soccer de Estados Unidos contó cómo ha sido su adaptación al nuevo equipo. "Han sido trabajos intensos, desde la vuelta a los entrenamientos enfocados de lleno en Magallanes para jugar el partido y conseguir los tres puntos, que es lo que más necesitamos y queremos", expresó el "22".

"Desde el primer minuto que llegué me recibieron de buena manera, los compañeros y en general toda la gente que trabaja acá. El profe me ha dado harta confianza, me ha conversado que me va a dar libertad y cariño para reencantarme con el fútbol", para dar a entender el objetivo que busca con su cesión al elenco chillanejo.

Por cierto, Pablo Aránguiz está citado para el duelo ante la Academia, supercampeón del fútbol chileno. "Esperamos conseguir los tres puntos. Tenemos que hacernos fuertes y más en nuestra casa. Venimos de una victoria, siempre es importante empezar con el pie derecho. Esperamos seguir por esa senda del triunfo, que será muy importante para lo que nos propusimos a inicio del torneo", cerró el mediocampista ofensivo, quien podría tener el debut esta campaña.

Juan Leiva: "El profe Jaime te da confianza y te hace sacar lo mejor"

Otro refuerzo que tuvo palabras similares para Jaime García fue Juan Leiva, quien se integró a Ñublense desde Universidad Católica. El mediocampista zurdo juega en el club del que es hincha, donde ya debutó y estuvo en cancha los 90' de la victoria frente a la Unión Española.

"Tuvimos una semana muy intensa. De a poco vamos afiatándonos y conocernos con los compañeros. Veo buen complemento para asimilar la idea del profe y muchas ganas. Me he sentido muy cómodo", explicó el centrocampista, quien también le dedicó palabras de mucho elogio al DT cartagenino.

Respecto del popular Chacalito, Leiva manifestó que "el profe Jaime te da esa libertad, esa confianza, hace sacar lo mejor de uno, que uno se entregue más por completo y avanzar rápido en la confianza. Será un partido difícil, ellos tienen un gran plantel, será un lindo desafío. Confiamos en nosotros y nuestro trabajo".