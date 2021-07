Pedro Pablo Hernández feliz de volver a O’Higgins: “Fue una decisión desde el corazón”

O’Higgins presentó oficialmente a su gran refuerzo para el segundo semestre del Campeonato Nacional: Pedro Pablo Hernández, quien vuelve a la institución luego de ocho años y con el deseo de conquistar nuevamente la gloria en el plano nacional.

En su presentación en el estadio El Teniente de Rancagua, confesó que “nunca he dejado de seguir a O'Higgins. El año pasado fue un año complicado, sufrimos. Me recibieron de gran manera, con el DT (Dalcio Giovagnoli) he hablado poco, pero ya tendremos tiempo de hacerlo”.

Al ser consultado por sus motivaciones de volver al torneo chileno y más aún cuando tenía la posibilidad de fichar en Universidad de Chile, comentó que “quiero agradecer el esfuerzo que hicieron para estar acá. Estoy feliz de volver, fue una decisión desde el corazón”.

“Estoy tratando de ponerme a punto físicamente y de la mejor manera para estar a disposición el segundo semestre”, aclaró sobre su estado físico y que espera recuperar en las próximas semanas.

También, Pablo Calandria, gerente deportivo del Capo de Provincia, se refirió al fichaje de Tucu Hernández: “Para mí es una alegría y una felicidad de que él haya querido volver a este club. Agradezco las ganas que le pusiste por volver a estar con nosotros”, sentenció.

Cabe mencionar que O’Higgins marcha en la séptima posición con 17 puntos y está a solo tres unidades de Audax Italiano, exclusivo líder del torneo nacional. Y su próximo compromiso es como visitante ante Universidad Católica.