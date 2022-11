El técnico deja la banca de los Hispanos por no llegar a acuerdos. Su salida es de la institución, por lo que no se descarta verlo en otro club en 2023.

Unión Española cerró la temporada 2022 quedándose con las ganas de un premio mayor. Los Hispanos habían peleado el liderato, pero cedieron terreno en el Campeonato Nacional. Y si bien parecían compensarlo con la Copa Chile, perdieron la final con Magallanes.

La situación golpeó fuerte al equipo, que había finalizado la primera rueda soñando con quitarle la cima de la tabla de posiciones a Colo Colo. No obstante, el rendimiento de la mano de Gustavo Canales no fue suficiente.

El técnico interino asumió la banca tras la salida de César Bravo y trató de levantar el rumbo. Pese a no conseguirlo, en la directiva de Unión Española esperaban retenerlo para ir con todo en el 2023, pero se quedaron con las ganas.

Este lunes los Hispanos emitieron un comunicado informando que el ex delantero no seguirá al mando del cuadro de Independencia. Pero no solo sino que también se va del club por no encontrar un acuerdo a la altura.

"Unión Española informa a sus seguidores y a la opinión pública en general que lamentablemente Gustavo Canales no seguirá a cargo de la dirección del primer equipo ni ocupará otra posición dentro de la institución", señalaron.

Ahí los Hispanos detallan que "mantenemos la admiración de siempre por uno de los jugadores icónicos que ha tenido el club y -aunque esta vez no fue posible consensuar un plan convergente- esperamos que en el futuro nuestros caminos nuevamente se crucen".

"Reiterando el agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y la entrega plasmada por Gustavo durante su período como entrenador queremos desearle pleno éxito en sus próximos desafíos personales", agregaron.

Gustavo Canales buscará levantar su rendimiento como técnico

Gustavo Canales deja la banca de Unión Española por no llegar a acuerdo, pero ahora tendrá una tarea importante. El técnico no lo pasó bien en la banca y los resultados obtenidos estuvieron muy lejos de lo esperado.

En siete partidos del Campeonato Nacional, consiguió apenas un punto al igualar con O'Higgins, mientras que el resto fueron solo derrotas. En la Copa Chile logró dejar al equipo en la final, pero cayó con Magallanes en penales.