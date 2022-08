José Luis Sierra reapareció para hablar sobre el fútbol chileno y varias cosas respecto al futuro de la selección. El Coto abordó el presente de la Roja de Eduardo Berizzo y el proceso de recambio que vivirá, sorprendiendo con un llamado para recuperar a Nicolás Castillo.

En conversación con la revista Tribuna Andes, el técnico y ex 10 del equipo de todos analizó lo que ha sido el arribo del Toto a la banca nacional. "Tengo una muy buena impresión de Eduardo. No lo conozco tanto, pero la vez que lo conocí me formé una buena imagen".

De hecho, para José Luis Sierra la aparición de Eduardo Berizzo puede traer frutos importantes. "Lo veo como una oportunidad de poder reinventar la selección. Salir de lo que se venía haciendo, por un tema de desgaste y tiempo. Es una cosa lógica, que le pasa a todas las selecciones, pero es posible aprovechar a los que todavía pueden".

En esa misma línea, el Coto recalcó que junto al DT de la Roja se pueden lograr cosas para el futuro. "Creo que tiene una oportunidad de hacer un cambio y siento que si logra dar con ese cambio puede hacer cosas positivas".

Pero eso no fue lo único. José Luis Sierra también habló de lo que fue la eliminación de Chile rumbo al Mundial de Qatar 2022, asegurando que no se dio por dejar puntos claves. "Chile debía ganar a Bolivia aquí y empató, debía ganar a Ecuador aquí y perdió. Ahí tienes esos cinco puntos y estás adentro. En Venezuela no debías perder y perdiste. Esos son los partidos que te dan la clasificación".

Coto Sierra y el mensaje al fútbol chileno para recuperar a Nicolás Castillo

José Luis Sierra no solo se dio el tiempo de hablar de Eduardo Berizzo, sino que también de los jugadores que liderarán el nuevo proceso de la selección chilena. Con la irrupción de jugadores como Marcelino Núñez, Víctor Felipe Méndez y Ben Brereton Díaz hay para ilusionarse, pero el Coto pide también tener en cuenta a lso que vienen antes.

"Primero hay que tener calma, son gente muy joven todavía. Hay una generación intermedia que se le puede sacar partido: Erick Pulgar, Pablo Galdames, Joaquín Montecinos, Diego Valdés, Felipe Mora, de los que están afuera", lanzó.

Y fue en medio de ese análisis que sorprendió al recordar a Nicolás Castillo. El delantero sufrió una trombosis que lo tuvo alejado de las canchas con un largo periodo para luego volver, pero sin el mismo nivel de antes. Esto lo tuvo a un paso de regresar a la UC, pero finalmente se determinó que había que esperar para que lograra un mejor estado físico.

Ante esto, José Luis Sierra es claro y asegura que nuestro país debe buscar la manera de ayudar al artillero a recuperar su versión ideal. "Sigo pensando que Nicolás Castillo es un jugador que el fútbol chileno debiese intentar recuperar", reflexionó.

"Ángelo Araos, Carlos Palacios, por ejemplo. Esta generación intermedia aún te puede dar rendimiento, en el corto plazo y quizás juntarla con esta gente joven y también aprovechar lo último de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel. No pensando en un Mundial, pero sí en que te ayuden en el cambio generacional", remató.