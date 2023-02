Magallanes no lo ha pasado bien en su regreso a la Primera División. En cuatro jornadas, el Manojito de Claveles suma apenas un punto, dejando tres derrotas y un empate que los tienen como uno de los colistas de la tabla de posiciones.

Si bien el rendimiento del equipo ha estado a la altura, los resultados no han acompañado la aventura en el Campeonato Nacional. Sin embargo y pese a lo complicado del arranque, en el club están confiados en revertir las cosas.

Así lo afirma su técnico Nicolás Núñez, quien en conversación exclusiva con RedGol analiza todo lo que pasado en el regreso de Magallanes a Primera División. "No es lo que proyectabamos, pero sí sabíamos que sería difícil", asume.

"Después de un año en que los resultados se nos habían dado, estar en esta posición y no conseguir resultados... el ánimo lo tenemos que revertir y forjar eso día a día", agregó el entrenador del Manojito de Claveles.

Eso sí, Nico Núñez advierte que la idea se ha visto reflejada en la cancha. "El equipo siente que compite y que no es superado. Tenemos que arreglar cosas que la división exige, en ese proceso estamos".

En la próxima fecha, Magallanes se enfrenta a Unión Española en un partido que esperaba por estadio ante las malas condiciones en las que se encuentra el Santa Laura. El DT confirmó que finalmente serán los Hispanos los que asuman el buscar localía y no invertirla como se buscó en su momento. "Si Estadio Seguro aceptaba San Bernardo, estábamos dispuestos. Si no, no íbamos a cederla y sería Unión la encargada. Tuvieron que buscar La Florida, donde vamos a jugar".

Para ese encuentro no podrán contar con Felipe Flores, quien fue expulsado ante la U por un manotazo, algo que fue tema y que incluyó un tirón de orejas. "No fue enojo, al contrario. Son temas que nosotros conversamos, no solo por él. En la situación en la que estamos nos conviene tener a los 11 en cancha y no por temas de reclamos, sea quien sea, perder un jugador más".

"La frustración es porque lo necesitamos dentro de la cancha y ante Unión Española, para darle el valor y sienta lo importante que es que esté disponible para los partidos y no arriesgue sanciones por reclamos", complementó.

Magallanes palpita su regreso a Copa Libertadores

El partido ante Unión Española será la antesala para uno de los retornos más importantes en la historia de Magallanes. Tras casi 40 años, el Manojito de Claveles vuelve a disputar la Copa Libertadores con la misión de representar a nuestro país de la mejor manera.

Nicolás Núñez sabe que el desafío será fundamental para la Academia. "Competir internacionalmente es una motivación para mí como técnico, es algo nuevo. Lo viví como jugador pero como DT es motivante, para muchos jugadores también y para el club ni hablar, que hace mucho no estaba en el plano internacional".

"Tenemos que enfocarnos en Unión Española para después ir por uno de los grandes sueños de este año", sentenció.