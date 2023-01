Nicolás Maturana no vive días para nada fáciles en Calama. El zurdo volante de Cobreloa tiene decidido emigrar del club, toda vez que hace pocos días pasó una situación extremadamente incómoda en su domicilio: recibió amenazas de muerte por parte de algunos subnormales que se identificaron como hinchas del club y que, entre otras cosas, afirmaron tener listo el ataúd para el talentoso mediocampista.

En una conversación con ADN Deportes, el Nico reveló su plan inmediato ante toda esta situación. "No he salido todavía del club. Mi intención es salir a préstamo por todo lo que ha pasado", le comentó el jugador surgido en las divisiones inferiores de Universidad de Chile a Los Tenores. Y reveló que la directiva loína no ha estado muy pendiente de lo acontecido.

"No voy a dar nombres ni mucho menos porque es tema de investigación, pero alguien del club y algunos hinchas importantes generaron todo esto", expresó Maturana, evidentemente acongojado por el escenario que ha debido afrontar en las últimas jornadas.

Todo, por cierto, lo compartió a través de su cuenta de Instagram, un espacio que con asidua frecuencia utiliza para desahogarse. "El tema de denuncias y eso, algunos hinchas que no comparten lo que digo o cómo juego me dicen niño símbolo de Instagram, pero es la única red que tengo para denunciar cosas y es la única manera de protegerme. Ya fui a la policía", contó también el futbolista de 29 años.

Maturana: "La directiva de Cobreloa no me ha mandado ningún mensaje"

Para Maturana, la actitud que ha tomado la plana mayor de los Zorros del Desierto no corresponde. "La parte directiva de Cobreloa no me presta apoyo, no me han mandado ningún mensaje.Me siento una persona vulnerable No puede ser que yo haya ido a la PDI con dos mujeres amenazado de muerte y que había un video, a pesar de que dicen que no está. Yo lo tengo. Creo que de parte de la directiva del club y del gerente deportivo no he sentido el apoyo que necesito", aludió directamente a Óscar Wirth, quien ocupa el cargo en la gerencia deportiva.

"Si me hubiesen pegado o matado, si yo hubiese reaccionado contra ellos, recién hubiese reaccionado la directiva del club. Ellos no están haciendo bien su pega. Él (Wirth) dijo que no compartía conmigo, a un jugador lo fueron a buscar a su casa para matarlo. No creo que por tener mala relación con los dirigentes...es una vida humana...cualquier persona que es amenazada, cualquier persona que tenga una mayor cargo te presta el apoyo. Uno es persona", insistió Maturana.

¿Hubo más palabras? Por supuesto que sí. El mundialista Sub 20 en Turquía 2013 aseguró que "ellos quieren que me vaya desde el inicio, desde que asumieron. Él (Fernando Ramírez, el presidente) salió hablando que yo era una manzana podrida con los hinchas y ahí nació el odio. Creo que no me lo he ganado, he jugado bien, en la final no lo hice bien, soy autocrítico. No creo que eso genere que después te amenacen de muerte o pasen ese tipo de cosas. A muchos les pasó lo mismo y no lo denuncian, quizá no tienen el apoyo suficiente. Gracias a dios en el fútbol me ha ido bien, no soy millonario, pero tengo para armar mi negocio y tengo departamentos y cosas, sé que no voy a quedar sin nada.

Maturana y Astorga: "Creo que el profe no se quiere meter en problemas"

Hay un punto que toca al director técnico del equipo, Emiliano Astorga, quien conversó con Nicolás Maturana para transmitirle que lo contemplaba en sus planes para afrontar la campaña 2023. "El profe no se quiere meter en problemas, eso creo. Él está concentrado en el tema fútbol. Él me dio su apoyo. También la gente más humilde del club, son ellos los que le dan vida a esto y dan su vida por los clubes", aseveró el zurdo volante ofensivo que pasó por el Necaxa de México.

"Se me acercó el presidente tres días después. Nadie fue capaz de llamarme. A algunos directores les causa conveniencia porque me aburrí y quiero irme. Eso me da rabia. ¿Por qué no se acercó alguien sabiendo lo que me había pasado? No saben separar las diferencias. Creéme, si me hubiese pasado algo, quedaba la embarrada. Si ellos no se unen como directiva por el bien del club, Cobreloa estará en la boca de todos. Ni en México me había pasado que me fueran a buscar a mi edificio. No es que tenga miedo de salir, yo salgo y si me pasa algo, me tengo que defender. Si tengo que salir arrancando y quedar como maricón, disculpen la vulgaridad, lo tendré que hacer. Si son de redes sociales y quedan ahí...pero que vayan a buscarte a la casa...eso pasó el límite y sentir que nadie te apoya del club es algo muy feo y me da mucha pena", cerró Maturana.