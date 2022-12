Coquimbo Unido ha tenido un movido mercado de fichajes pensando en 2023. El cuadro pirata, que este año se salvó del descenso en la última fecha del Campeonato Nacional, ya suma 11 refuerzos para dejar atrás los fantasmas y dar le pelea en esta nueva temporada.

El último fichaje anunciado fue el Miguel Pinto, quien a sus 40 años arribará al puerto para pelear la portería con el Mono Sánchez. Antes, los dos goleros coincidieron en Unión Española, donde formaron una buena onda que ahora Sánchez dejó ver en Las Últimas Noticias.

"Sabía que vendría desde hace unos días por medio de otros compañeros y después también lo conversé con él y me lo confirmó. Me parece buena onda, Miguel es un elemento muy positivo para cualquier equipo", declaró el Mono.

"Me tocó compartir con él en Unión y cuando me tocó jugar a mí siempre estuvo con la mejor disposición, danto todo el apoyo. Eso se agradece y hay que reconocerlo porque no es fácil", complementó Sánchez, quien este año lamentó el descenso con Deportes Antofagasta.

El golero valoró la competencia con Pinto e incluso bromeó con su llegada. "Yo ya le advertí. Le dije que venga nomás, pero que el arco es mío. Hablando en serio, cuando hay una buena realción es mucho más fácil, la competencia se hace más llevadera", sumó.

"Cuando tienes un arquero que está a la par tuya y que, además, te saca rendimiento y te apoya en cada partido, eso ayuda mucho", agregó. Además, aplaudió el movido mercado que ha tenido Coquimbo. "Se está formando un gran plantel. Estamos en pretemporada, así que falta afinar lo más técnico, pero estoy contento de permanecer en Primera División", cerró.