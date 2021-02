Miguel Escalona no está de acuerdo con uso de tecnología en la Liguilla de la B: "Jugamos todo el año sin VAR "

Melipilla recibe a San Felipe este miércoles a las 20:00 en el estadio Municipal de La Pintana por la final ida de la Liguilla de Primera B, que definirá el segundo ascenso a la máxima categoría. La instancia definitoría contará con el debut del VAR en la división.

Miguel Escalona, defensor de Los Potros, asegura que en la previa al duelo ante el Uni Uni los jueces se acercaron: "Nos hicieron una reunión ayer el cuerpo de árbitros para dejarnos claras todas las dudas que pudiéramos tener", dice en conversación con Pelota Parada de TNT Sports.

El zaguero no está de acuerdo con la incorporación de la tecnología en la fase final, pero se resigna: "A modo personal no me hubiese gustado jugar con VAR, porque jugamos todo el año sin VAR y esta división es muy intensa, no es lo mismo que primera división. Ya está, las reglas estaban estipuladas hace rato".

Escalona cree que deberán tomar más resguardos: "Hay que jugarlo como una final, no te puedes guardar nada, pero hay que ser inteligente, porque los criterios son distintos. Por suerte tenemos gente madura, grande, experimentada y otros muy jovenes que han jugado mucho. Tiene que existir esa cuota de responsabilidad para no errar, porque ahora tienes el VAR que también te puede exponer".

Por último se refiere al regreso de John Armijo a la dirección técnica, tras un caso de Covid-19 en el cuerpo técnico: "Está tranquilo, feliz, convencido también. Nos ha dicho que hemos hecho una tarea importante", cierra el defensa.