¡Epa! Matías Fernández acuerda su llegada a Deportes La Serena

Se sigue moviendo el mercado de pases en el fútbol chileno, porque Matías Fernández ya tiene todo acordado para seguir su carrera en el fútbol chileno tras su salida de Colo Colo y en Primera División.

Y es que según pudo conocer RedGol, el ex volante de Colo Colo llegó a un completo acuerdo salarial y de tiempo para firmar en Club Deportes La Serena, donde se reencontrará con un viejo amigo, Humberto Chupete Suazo, aunque tendrá que lamentar de nuevo no poder coincidir con Jaime Valdés, quien debió regresar a Santiago por motivos personales y no podrán reeditar la dupla que brillara en el Sporting de Lisboa.

Será la segunda camiseta de Matías Fernández en el Campeonato Nacional de Chile, donde sólo había vestido la de Colo Colo tras su debut como profesional. Además, el 14 había anunciado que pretendía jugar dos años en el Cacique tras su regreso a principios de 2020 para luego retirarse y ese plazo finaliza a fines de 2021, por lo que bien puede ser su última estación.

El objetivo del club papayero con el fichaje de Fernández, precisamente, reemplazar a Jaime Valdés, quien anunció hace unos días atrás su salida del club por una situación familiar tras una temporada.

Matías Fernández se reencontrará con Chupete Suazo. (FOTO: Agencia Uno)

Recordemos que La Serena anunció antes del término del Campeonato Nacional la renovación de Humberto Suazo y que perdió hace unos días a Stefano Magnasco, quien fichó en Unión Española.