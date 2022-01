La resta de seis puntos que determinó la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP este mediodía, condenó al descenso definitivo de Deportes Melipilla a Primera B, en un fallo que todavía sigue generando polémicas.

Por lo mismo, tratando de buscarle un punto final al asunto y querer sacar conclusiones para el futuro, el periodista de Los Tenores de radio ADN, Cristián Arcos, llama a poner atención con lo que ha sucedido.

"Me pareció tardío, a diferencia de lo que dice la gente de Huachipato que fue rápido. Me pareció todavía confuso, hartas cosas que no entiendo para uno u otro lado. Que Copiapó salió recontra trasquilado, sin tener ni arte ni parte. No es el único perjudicado, pero es el más perjudicado. De una u otra manera todos los equipos que están metidos en esto están perjudicados", cuenta Arcos.

En ese sentido, enfatiza su teoría, en lo que está pasando en los equipos que esta jornada respiraron un poco más tranquilos tras el fallo.

"Los equipos que, entre comillas, se salvan, el caso de Curicó y Huachipato. Claro, han entrenado y todo, pero no sabían con qué presupuesto iban a contar, vieron como los equipos del fútbol chileno se han ido armado y no han sumado jugadores, porque no sabían dónde iban a jugar. No se compara con lo de Copiapó que fue el más perjudicado de todos sin lugar a duda", destaca el periodista.

Por lo mismo, Arcos asegura que hay que revisar bien este caso para definir hechos parecidos en el futuro, sin dejar de enfatizar en que Melipilla cometió errores, pero hay que ir viendo cuándo se realizó y cuándo viene la sanción.

"El fallo sigue siendo confuso, uno no es abogado, pero sigue siendo confuso cuando me lo explican. Yo entiendo que Melipilla sí comete errores. Hay que recalcar que Melipilla no es un equipo totalmente dañado y perjudicado porque no hicieron nada y hay una confabulación. El tema es cuándo comete esos errores y cuándo se presentan las denuncias. De aquí en más hay que definir este tipo de cosas, algunas están en el reglamento, pero también tiene que ver con que la denuncia fue presentada el 4 de diciembre, cuando Católica había finalizado el torneo y todo terminaba 24 horas después", comenta.

Por lo mismo, el periodista asegura que "en esta historia, a excepción de Copiapó y algunos otros, no veo muchos inocentes, algunos más culpables que otros sin lugar a dudas, pero Melipilla tampoco es la víctima de las circunstancias porque hizo todo bien", finaliza.