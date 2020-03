Mauricio Pinilla se olvida de la U: “Sea que juegue uno, dos o tres años más, me retiraré en Coquimbo Unido”

El delantero Mauricio Pinilla volvió a tocar el tema de su retiro, en la antesala del clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena, encuentro válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, en conversación con el diario El Mercurio, el artillero aseguró que el tema de volver a Universidad de Chile para cumplir su anhelo de retirarse en el club de sus amores quedó en el olvido y que su último club en el profesionalismo será el cuadro Pirata.

"Para mí la U es un capítulo cerrado. Seguiré siendo hincha, pero de verdad que ya no es tema retirarme en la U, lo haré en Coquimbo", parte señalando el atacante.

Complementó que "mi carrera terminará acá en Coquimbo. Sea que juegue uno, dos o tres años más, me retiraré acá. No tenemos planes familiares ni personales de irnos otra vez afuera. A mi edad, con la felicidad que afronto los últimos años de mi carrera, no tendría por qué moverme de la ciudad".

Pero no fue todo, porque dijo que "de jugar en Chile será en Coquimbo, no me cambiaría de equipo nuevamente. Soy feliz y no me movería de acá bajo ningún motivo".

Al ser consultado de volver a vestir la camiseta de la selección chilena, expresó que "mientras me sienta bien y crea que puedo ser un aporte, estaré disponible para la selección. Si me llega una convocatoria, bienvenida sea, estoy a disposición, pues nunca he renunciado a la Roja".

Recordemos que este domingo Coquimbo recibe en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a La Serena, partido que se disputará desde las 12:00 horas.