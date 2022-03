El ex delantero de la selección chilena y la U llega a la radio en medio de su ascendente carrera en las comunicaciones. Mauricio Pinilla es el nuevo comentarista de Deportes en Agricultura.

Mauricio Pinilla sigue creciendo y sumando en las comunicaciones tras colgar los botines. El ex delantero de Universidad de Chile y la selección nacional se mete de lleno en el mundo radial y tuvo su debut como comentarista en Deportes en Agricultura tras probar suerte con éxito en la televisión.

“Estoy muy feliz de integrarme a un equipo en el que tengo muy buenos amigos, con profesionales con una tremenda trayectoria. Tuve ofertas de otras radios, pero elegí Deportes en Agricultura porque me gusta el estilo y la onda que hay en el equipo con el Pato (Yáñez), Manuel (de tezanos), el Nacho (Valenzuela), Pancho (Sagredo) y (Cristián) Caamaño”, dijo Mauricio Pinilla.

PiniRadio agregó que “para mí es un tremendo desafío tener mi primera experiencia en radio. El primer año en televisión lo he pasado increíble y estoy seguro que en la radio será igual. Me encanta lo que estoy haciendo en esta nueva etapa de mi vida”.

Por último, Mauricio Pinilla sentenció que “ya me metieron al grupo de WhatsApp de la radio y además de la excelente bienvenida ya me están cobrando la pagada de piso. Habrá que aperrar no más”.

El otrora atacante, actualmente de 38 años, colgó los botines tras defender a Coquimbo Unido las temporadas 2019 y 2020, esto tras debutar el 2002 en Universidad de Chile.

En su larga carrera como futbolista, y junto a sus pasos por la selección chilena, Pinilla defendió las camisetas de la U (en tres períodos), Chievo Verona, Celta de Vigo, Sporting Lisboa, Racing de Santander, Heart of Midlothians de Escocia, Vasco da Gama, Apollon Limassol (Chipre), Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa, Atalanta y Coquimbo Unido.