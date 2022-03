Cuando este domingo se dé el vamos al fútbol con el Superclásico en el estadio Monumental entre Colo Colo y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional, los azules estarán enfrentando la maldición de los años sin ganar en el recinto de Macul desde 2001, además de una mala racha que también involucra al técnico albo Gustavo Quinteros.

Todo, porque la U se ha enfrentado en diez oportunidades al entrenador colocolino, con distintos equipos, donde en solo una oportunidad se han podido quedar con el triunfo, donde el argentino nacionalizado boliviano los ha enfrentado con las camisetas del Oriente Petrolero, Emelec, Universidad Católica y Colo Colo.

Para el único triunfo hay que retroceder a la Copa Sudamericana de 2012, cuando los dirigidos por Jorge Sampaoli enfrentaron a Emelec de Quinteros, con un empate 2-2 en el Estadio Nacional, dejando la llave abierta para la revancha en el estadio George Capwell, en Guayaquil.

Los azules tenían la obligación de ganar como visitantes para seguir con vida, en el torneo que, además, eran los campeones vigentes. Con un solitario y trabajado 1-0 a favor de Universidad de Chile tras anotación de Enzo Gutiérrez, el equipo de Jorge Sampaoli se clasificó a los cuartos de final, donde la gran figura del partido fue Paulo Garcés.

El mismo portero, actualmente en Deportes Valdivia, recuerda en conversación con Redgol cómo el casildense trabajó ese encuentro para poder vencer a un siempre complicado Gustavo Quinteros.

"Ese partido fue super especial porque empatamos 2-2 de local, entonces teníamos que ir a ganar si o si a Ecuador, no nos servía otro resultado. Entonces la charla y todo lo que se involucró en ese partido fue que teníamos que salir a ganar, independientemente del minuto que sea, teníamos que ir arriba a ganar, porque ellos iban a ir con todo. El estadio estaba repleto, con la gente encima y que iban a salir con todo los primeros minutos, pero creo que el primer tiempo aguantamos lo mejor posible y la opción que tuvimos la concretamos", recuerda Garcés.

Por lo mismo, el portero asegura saber bien la historia de que ese encuentro ha sido la única vez que Universidad de Chile ha logrado vencer a Gustavo Quinteros, donde ha pasado mucho tiempo y todavía no se ha podido repetir.

"La estadísticas no se borran, la historia no se borra, la única vez que la U le ha podido ganar a Quinteros. Específicamente el partido fue sumamente complicado, nos llegaban por todos lados, pero estaba muy estudiado. Atacaban mucho por las bandas, estaba el paraguayo Giménez que jugó en Puerto Montt, y, por el otro lado, también un tipo muy rápido por fuera. Entonces eran mucho de tirar centros, banda, tratar de agarrar espaldas a los laterales, pero lo pudimos controlar bien. Fue muy estudiado, muy metódico, sabíamos que teníamos que ganar, pero si hacíamos un gol teníamos que aguantar el cero como locos. Ahí es donde Jorge (Sampaoli) con su cuerpo técnico y nosotros con la responsabilidad de mantener el cero, sacamos el triunfo", detalla.

Superclásico

Paulo Garcés es de esos pocos jugadores que ha tenido el honor de jugar en los grandes del fútbol chileno, por lo mismo, asegura, que le es difícil elegir un favorito para el Superclásico del domingo. Pese a eso, de igual forma asegura que se vive una presión distinta en el Monumental.

"No, favorito no. Pero es complicado porque hace cuántos años que la U no gana. Me tocó los dos, a favor de Colo Colo en el Monumental y con la U de vista y no pudimos ganar. Empatamos, pero es complicado, es complejo, con el mejor plantel de la U en la historia corta no le pudo ganar y donde Colo Colo no venía bien en esos torneos. Hoy en día lo veo porque me gusta el fútbol, pero como se dice que gane el más mejor", finaliza.