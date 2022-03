Semana de superclásico y en Universidad de Chile las aguas no están quietas tras las derrotas contra Ñublense y O’Higgins. La U vuelve a caer mostrando poco y nada de juego a días de visitar nuevamente un reducto inexpugnable para el Chuncho: el estadio Monumental de Colo Colo.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño lanzó duras críticas al director deportivo de la U y sobre la misma al entrenador Santiago Escobar. ¿Quién es responsable que los azules sigan sin encontrar el rumbo?

“Hay muchos responsables, es compartido. Pero me parece que a los jugadores no se les están dando las herramientas. No tienen la culpa algunos de haber llegado a la U, pero si tengo que elegir un culpable es Roggiero”, dijo Caamaño.

El periodista agrega: “él armó esta estructura con el técnico que él conocía, y que en ningún otro caso o punto de vista, Santiago Escobar llegaba a Universidad de Chile de no haber estado Luis Roggiero en la dirección deportiva. No tiene absolutamente ningún mérito. Ninguna persona con conocimiento de fútbol habría pensado en Santiago Escobar como técnico de la U. Solamente pasó por la cabeza de Luis Roggiero”.

“Solamente Roggiero podía definir la llegada de José María Carrasco. A ningún director deportivo se le podría haber ocurrido traer a Carrasco para solidificar uno de los puntos más débiles de la U. ¿Santos en Colo Colo? A Santos en Colo Colo lo trajo faltando dos minutos para cerrar el mercado después que se le habían caído dos nombres. En la U a Carrasco lo fueron a buscar el primer día y no había otra opción. Distinto es si había otros nombres y se te cayeron, pero a Carrasco lo aseguraron el segundo día de entrenamientos de Escobar en Chile”, complementó el rostro de Radio Agricultura.

Y le entró al DT: “el desconocimiento del plantel… si ponen a Camilo Moya de volante interior por derecha es porque de verdad algo está fallando. Ahí pongo un signo de interrogación sobre la capacidad de Escobar”.

Respecto al último partido de los azules, Cristián Caamaño sentenció que “contra O’Higgins la U perdió porque una vez más no supo qué hacer en la cancha, con y sin balón. El rival golpeó rápido y desde ahí le cerró los espacios. En el primer tiempo la U no tuvo un sólo remate al arco, apenas una aproximación”.