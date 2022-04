La teleserie de los árbitros sigue sin definiciones finales, por lo mismo el conductor de Círculo Central, pide que este tema se tiene que investigar cuanto antes, incluso que hasta ve al ex jefe de los jueces, Javier Castrilli, con más ganas de aportar que los propios demandantes.

La polémica de los árbitros está lejos de tener un final claro, algo que en el fútbol chileno están pidiendo con rapidez y donde el ex jefe de los jueces, Javier Castrilli, sigue machacando con su celular en redes sociales buscando llegar al final.

Por lo mismo, uno que ha seguido de cerca el caso es Mauricio Israel. El conductor de Círculo Central conversa con Redgol, donde asegura que hay muchos cabos que no se han logrado amarrar para saber dónde llevará toda una investigación de parte de la ANFP.

"Apareció el otro árbitro implicado a decir que jamás lo llamaron. Creo que hay cosas evidentes que no se están investigando como corresponde. Esto debería tener máxima urgencia, deberíamos tener claridad de lo que ha pasado, si es verdad que influyeron en un partido, verdad que llamaron desde Santiago. Yo lo dije, si Gilabert mintió, tiene que salir del referato", enfatizó Israel.

Pese a esto, no se quiere aventurar a sacar conclusiones apresuradas, pero si se analiza lo que ha pasado en los últimos días, ve que solo de un lado de la moneda se está pidiendo investigar.

"No tengo todos los antecedentes, mientras no se haga una investigación difícil decir a quién creer. Pero viendo las cosas como se están dando y la disposición de Javier Castrilli me da la impresión, hasta ahora, que tiene más interés que se sepa la verdad o que se investigue que los mismos árbitros", finaliza.