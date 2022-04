Un nuevo escándalo se toma el fútbol chileno y el jefe de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, fue despedido hace minutos junto a su equipo conformado por Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas. Y las acusaciones del réferi Francisco Gilabert no son menores.

El árbitro encargado de dirigir la vuelta entre Huachipato y Deportes Copiapó por la última promoción confirmó presiones externas desde Santiago, desde arriba, para cobrar el polémico penal que les permitió a los acereros mantenerse en Primera A.

Con el adiós de Castrilli confirmado, ahora habrá que esperar la determinación del Consejo de Presidentes de la ANFP, en sesión extraordinaria, sobre Pablo Milad y la testera de Quilín.

“Yo lo dije el domingo en el programa Círculo Central: tarjeta roja para Pablo Milad y todo su directorio”, dijo Mauricio Israel en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El comentarista agregó a La RedGoleta que “con este antecedente adicional yo no sé qué están esperando o pensando para renunciar. ¡Váyanse! La verdad es que no me lo esperaba, nunca me imaginé que en el fútbol chileno se pudieran dar cosas como éstas”.

Mauricio Israel sentencia: “creo también que, en el caso de Gilabert, debió haber hablado antes y no esperar hasta este minuto, porque si no pasaba lo de Castrilli (y el paro de árbitros) jamás se habría sabido la verdad”.