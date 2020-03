Matias Jadue en su vuelta a Chile: "Los controles en el aeropuerto son vergonzosos"

Matías Jadue retornó a Santiago luego de su experiencia vivida en Vietnam jugando para Ho Chi Minh City.

Sin embargo más allá de la experiencia vivida en ese exótico país se quejó amargamente de la precariedad del control sanitario en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“Los controles fueron vergonzosos, en mi vuelo habían chinos, coreanos, yo vengo de Asia. Jamás nos tomaron la temperatura, no nos interrogaron, no nos dijeron de dónde veníamos, qué lugares habíamos visitado", le contó a Radio ADN.

Agregando que "solo nos hicieron llenar un formulario y que si teníamos síntomas que llamáramos a un número. Como país nos tenemos que poner las pilas, porque esto ya es una realidad. Yo estoy en cuarentena voluntariamente, pero si me dejo llevar por lo que dicen las autoridades de Chile, yo estaría caminando por la calle o en un mall, porque supuestamente estoy bien. Me parece insólito”.

Jadue hizo un paralelo con lo vivido en Vietnam. ”Las medidas fueron súper estrictas. Desde enero que no hubo fútbol, se jugaron dos partidos de la liga, el país paralizó todo. Nunca más se supo de fútbol, no se podía jugar, no había gente en las calles, se suspendieron los entrenamientos. Teníamos que jugar la Champions asiática, que no dependía del Gobierno, tuvimos que viajar a China y Tailandia, tomaron todas las precauciones, nos vacunaron, en todo momento nos estaban monitoreando tomando la temperatura y exámenes de sangre”, cerró.