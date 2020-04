La terrible experiencia que vivió Matías Jadue para llegar a Palestina: "Estuve preso tres días"

Matías Jadue lleva más de cinco años nacionalizado palestino y representando a su país en diversas competiciones internacionales, disputando incluso una Copa Asia por primera vez.

Sin embargo, llegar a Palestina no es nada fácil y en conversación con el Instagram Live de Redgol, el jugador contó su peor experiencia.

"Estuve preso tres días. Cuando uno va a Palestina tiene que pasar varios controles y yo voy porque me gusta estar allá. Me aguanto todas las esperas y todo. No es fácil ingresar a Palestina. Tienes que tomar un avión a otro, tomar buses, etc. En una estaba grabando y ellos tienen militares, con uniforme, y otros infiltrados (con ropa normal). Uno de ellos me ve y me reduce. Me llevan a una sala, me quitan todo y me tuvo que sacar el presidente de Palestina", expresó.

Además agregó que "Estuve tres días encerrados en un cubo, había más gente a mi alrededor y tenía una hora para ver la luz de día. Fue mi peor experiencia. Además, ellos (papás) me vieron cuando ocurrió la detención, porque fue una videollamada. Fue terrible. Llegué a la selección, empecé a entrenar y me trataron muy bien".

Para finalizar, Matías Jadue contó qué tan importante es Palestino para Palestina. "En Palestina hay una plaza Chile, donde se van a ver los partidos de Copa Libertadores, torneo nacional, etc. La gente se reúne a verlos, compran camisetas, etc. Aman a Palestino. Me encantaría jugar por Palestino, siempre trato de mantener el contacto. Estuve en el estadio cuando salieron campeones de Copa Chile, cuando se salvaron del descenso", sentenció.