Matías Jadue cuenta las costumbres culinarias de los asiáticos: "Se come mucho la sopa de murciélago"

Matías Jadue es uno de los delanteros chilenos trotamundos de la actualidad. El delantero juega en Vietnam, pero ya estuvo en países como Malasia y Tailandia.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el ex atacante de Universidad Católica, reveló las costumbres culinarias que tienen los asiáticos y la sopa favorita de allá.

"La comida es muy sana, tiene muchas verduras, más vegano. Les encanta los animales más exóticos. Se come sopa de murciélagos, se come mucho. Tenía compañeros que comían patas de pollo, porque decían que tenían colágeno o algo así", expresó.

Matías Jadue en Universidad Católica

Además, relató lo más exótico que él ha comido en Asia. "Lo más exótico que comí fue carne de cocodrilo, que es igual al pollo. Un tiempo fui vegano, he tratado de llevar la dieta, pero por el tema físico es complicado", aclaró.

Para finalizar, narró su experiencia en el continente asiático. "En Vietnam me trataron súper bien, llevo dos años y medio allá y cinco años en Asia. Estoy muy contento. Todos me han tratado muy bien. El primer año llegué a Malasia, a un lugar muy lejano, pensé que estaría con los monos, pero me sorprendió. Son países muy desarrollados, tienen hermosas islas y estoy muy contento con haber llegado a Asia", sentenció.