Matías Cahais, defensa de O'Higgins: "En Chile el sueldo no le alcanza para nada a la gente"

Los futbolistas argentinos que viven en Chile sufren la crisis sanitaria con una doble preocupación. Adecuarse a la situación en nuestro país con un ojo puesto en la realidad al otro lado de Los Andes.

Uno de ellos es Matías Cahais, defensor que ya suma dos pasos por el fútbol chileno, primero en Universidad Católica (2014-2015) y desde 2019 en O'Higgins de Rancagua, y que hizo un profundo análisis en tiempos de coronavirus.

"Aquí los tests no son gratuitos, la salud es muy cara, no hay comparación de ningún tipo con el sistema sanitario en Argentina. No estamos al extremo de lo que menciona el Presidente Piñera, es decir en comparación a Brasil, tampoco estamos cerca de la situación argentina", reflexionó en charla con Mundo Ascenso.

La critica no se queda ahí. Cahais asegura que "el hisopado (el examen) está alrededor de los 50 dólares" y reconoce que tuvo "que salir algunas veces de urgencia por mi nena" y que "acá te cobran las veces que te toman la fiebre".

La llegada del defensor a Chile en agosto del año pasado ha estado marcada por el coronavirus, y antes por el estallido social. "La verdad ese momento fue terrible, no sabíamos si podíamos entrenar y jugar. Las barras amenazaban, mucha represión", explicó.

Y ahondó en el conflicto social que existe en el país. "La diferencia de clases sociales en Chile es muy notoria. El 70 por ciento del país cobra un sueldo básico y a la gente no le alcanza para nada. La población esta toda su vida pagando por la educación", analiza.

Por eso, ha tenido que enfrentar la situación de incertidumbre. "El estallido fue por el aumento del boleto del subte (Metro). Por momentos, este país parecía una guerra. A mi me daba miedo y a mi familia también", completó.