Fantasma Figueroa se marcha de Cobreloa dejando una promesa inconclusa: “El 2020 va a terminar en Primera División”

La mala campaña de Cobreloa le pasó la cuenta a Marco Antonio Figueroa, porque en horas de esta tarde se dio a conocer que el técnico acordó con la directiva naranja terminar el vínculo con el club.

Sin embargo, tras darse a conocer esta noticia, en redes sociales empezó a circular una de las primeras conferencias de prensa del Fantasma Figueroa con una promesa a los hinchas de sacar al club de la Primera B y alcanzar el ascenso.

“Yo soy un técnico de Primera División. Sé como trabajo, sé lo que hago, me quiero harto y no como en este país que no se quieren, yo me quiero harto, mis hijos, mi señora me quieren, y en Calama me tratan muy bien. Entonces, para esa gente, el 2020 Cobreloa va a terminar en Primera División”, comentaba MAF en ese momento.

Este miércoles el Fantasma Figueroa dejó de ser el técnico de Cobreloa. (FOTO: Agencia Uno)

Para mala fortuna de los hinchas mineros, Figueroa sale del club con una mala campaña, pues acumula cinco fechas sin conocer de victorias y marcha en el noveno lugar con solo 12 puntos, muy lejos de Ñublense, club líder de la Primera B con 20 unidades.

Recordemos que el Fantasma Figueroa es la cuarta vez que asumía la dirección técnica de Cobreloa, ya que tuvo pasos el 2008 (con un rendimiento del 43.26%), 2013 (61.91%), 2015 (43.13%) y 2020, en donde solo alcanzó un 36.36 por ciento.