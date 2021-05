Marcelo Tobi Vega y sus increíbles predicciones: "A veces veo cosas que después terminan pasando"

Durante el último tiempo, Marcelo Vega ha llamado la atención de los hinchas del fútbol con su bola de cristal. El Tobi ha tomado protagonismo con sus predicciones ligadas a la selección chilena y el Campeonato Nacional, adivinando muchas que parecían no estar en los planes de nadie.

Desde la clasificación de la Roja femenina a los Juegos Olímpicos de Tokio hasta la salida de Antonio Conte del Inter de Milán, el ex mediocampista ha sido certero en cada uno de sus pronósticos. Esto le ha valido el reconocimiento de los fanáticos en redes sociales y un rol clave en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En conversación con LUN, Vega habló de sus predicciones y reconoció que "no sé si será una sensibilidad, pero tengo buenas tincadas y la gente me pregunta qué va a pasar mañana". Eso sí, es claro en que "respecto del fútbol me parece que tiene que ver con mis años de experiencia y el estudio que realizo".

Tobi Vega se ha vuelto un personaje con sus predicciones. Foto: TNT Sports

El Tobi aprovechó de sacar pecho por sus aciertos. "Afortunadamente se ha dado lo que he dicho. Dije que Universdiad Católica iba a ser tricampeón y después pasaba de fase en la Copa Libertadores y así ocurrió. También predije que la Roja femenina clasificaría a los Juegos Olímpicos de Tokio, que el Mago (Luis) Jiménez le haría un gol a Bolivia, que Colo Colo se iba a salvar del descenso o que Antonio Conte se iba del Inter de Milán. Incluso dije que Juvenal Olmos sería elegido concejal de La Reina".

Pero no solo en el fútbol Vega ha estado prediciendo cosas, sino también con su familia. "Una vez mi hija estaba aprendiendo a manera y me vino una imagen en la cabeza donde la veía chocando, y a la media hora me llama y me dice que había chocado. O me acuerdo justo de alguien y sale en la tele. O viendo un partido adelanto que marcarán un gol al último minuto y justo lo hacen (...) A veces veo cosas que después terminan pasando".

Finalmente el Tobi se la jugó con algunos pronósticos sobre la Roja y el Campeonato Nacional. "Ahora no tengo la bola de cristal a mano, pero creo que Chile irá a Qatar. ¿Algo más? Con la UC en Copa Libertadores, me parece que Colo Colo será el próximo campeón del fútbol chileno".